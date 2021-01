Quem é o ex-jogador que entrou para o BBB 21 e tem nome em homenagem a Zico?

O programa da TV Globo irá estrear nesta próxima segunda-feira (25) e já anunciou os nomes de seus participantes

Grande fenômeno de audiência e de repercussão nas redes sociais, o Big Brother volta às telinhas nesta segunda-feira (25), para a 21ª edição do programa, contando com um elenco novo, dividido entre famosos (o grupo Camarote) e não-famosos (o grupo Pipoca). E alguns participantes já começam a se destacar.

Por mais que muito houvesse sido especulado que alguns dos famosos participantes seriam ex-jogadores do futebol, com nomes como Darío Conca e Michel Vorn (ex-goleiro holandês) entre os cotados, a "cota" de ex-boleiro no BBB21 ficou para Arthur Piccoli, instrutor de crossfit de 26 anos e membro do grupo Pipoca.

Diferentemente de Hadson "Hadybala", participante do BBB20 com carreira de mais de 15 anos como atleta profissional, Arthur, porém, nunca chegou a atuar nos profissionais. Natural de Conduru, no Espírito Santo, saiu de casa aos 14 anos de idade para tentar a sorte como jogador, mas acabou abandonando a carreira pelas sucessivas lesões antes de chegar aos profissionais.

Como o próprio revelou em seu vídeo de apresentação na página do Big Brother Brasil, o atleta foi titular e capitão durante vários na base de e , duas equipes importantes por onde passou.

Mesmo tendo abandonado a carreira cedo, Arthur também explicou em seu vídeo de apresentação que foi expulso por mais de 25 vezes em partidas nas categorias de base. Mas também alertou que foi mais vezeu campeão do que saiu de campo antes do apito final. "Eu era titular e capitão dos times que joguei. Era um líder. Recebi 25 cartões vermelhos na minha carreira, mas ganhei mais títulos do que fui expulso" contou ao site do programa.

Mas a história de Arthur Piccoli no futebol começou ainda mais cedo. Desde o berço, na verdade. O próprio nome do jogador é uma homenagem a Zico, ídolo do , seleção brasileira e .

Torcedor do Rubro-Negro, como deixa claro em suas redes sociais, o ex-jogador é mais um representante do futebol a passar pela casa mais vigiada do Brasil. Nego Di, influencer e comediante, do grupo Camarote, é outro que constantemente aparece no meio do esporte e será participante do BBB21 - e inclusive já arrumou treta com o lateral-esquerdo do Grêmio, Bruno Cortez.