Quem é o dono do Manchester City?

Conheça Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, o dono do Manchester City

O Manchester City pode ganhar o seu primeiro título da Champions League neste sábado (10), diante da Inter de Milão, em final disputada em Istambul, na Turquia. Multicampeão nos últimos anos, os Citizens tem um grande responsável por seus feitos: o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do clube.

No Manchester City desde 2008, é membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e nascido em Abu Dhabi. Com uma fortuna avaliada em mais de US$ 30 bilhões (mais de R$ 146 bilhões), faz parte do Abu Dhabi United ou City Football Group - como ficou mais conhecido no mundo do futebol.

Além do Manchester City, o principal nome do grupo, o Sheihk também investe em outros clubes ao redor do mundo: Ney York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Girona, Sichuan, Montevideo City Torque, Bahia, Mumbai, Lommel, Troyes, Palermo, Bolívar e Vannes.

Com maior investimento e chamariz do grupo no mundo, o Manchester City já conquistou 15 títulos sob o comando do grupo dos Emirados, sendo seis só da Premier League. O clube chegou em duas finais de Champions League: em 2020/21, quando perdeu a decisão para o Chelsea, e 2022/2023, onde enfrenta a Inter de Milão.