Quem é o campeão do primeiro turno do Brasileirão 2021? A tabela das primeiras 19 rodadas

Faltando dez dias para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2021, o primeiro turno finalmente vai se encerraro primeiro turno finalmente vai se encerrar nesta terça-feira (23), com o jogo entre Grêmio e Flamengo, pendente da segunda rodada. E, com tanta confusão no calendário, a GOAL te mostra como o Brasileirão fica após as 19 "primeiras" rodadas, nas quais o Atlético-MG levou a melhor.

Depois da temporada de 2020 ter se estendido até 2021 por conta da paralisação do futebol em virtude da pandemia de Covid-19, a atual temporada também ficou enrolada. Já com um calendário mais apertado, as Datas Fifa para jogos das seleções em Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 ainda entraram no caminho de alguns times, que viram seus jogos atrasarem. O mais notável dos casos deve ser Grêmio x Flamengo, adiado da segunda rodada para novembro, no meio da disputa da 35ª.

O jogo atrasado, curiosamente, tem impacto direto tanto no topo quanto na parte debaixo da tabela. O Flamengo é um dos times que segue na briga contra o Atlético-MG pelo título do Brasileirão, enquanto o Grêmio vai lutando contra o segundo rebaixamento de sua história. No entanto, qualquer que seja o resultado, as coisas não se definem.

Caso o Flamengo vença, o Galo ainda vai fechar o primeiro turno com a melhor campanha e manterá uma boa folga na liderança na tabela atualizada (clique aqui para ver), com cinco pontos. O Tricolor também não vai conseguir deixar a zona se bater o Rubro-Negro, mas vai ficar mais confortável para buscar a permanênci na elite do Brasileirão.

O Atlético-MG, aliás, é quem vai se dando bem no Brasileirão. O clube, mesmo antes do encerramento oficial do primeiro turno, já havia garantido a melhor campanha do período, com 73,7% de aproveitamento. Foram apenas três derrotas e três empates para o Galo, que teve 13 vitórias nas 19 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

Veja a tabela de classificação do primeiro turno do Brasileirão:

POS. TIME P V E D GP GC SG 1 ATLÉTICO-MG 42 13 3 3 29 14 +15 2 PALMEIRAS 38 12 2 5 31 21 +10 3 FLAMENGO* 35 11 2 5 36 18 +18 4 FORTALEZA 33 9 6 4 29 20 +9 5 RED BULL BRAGANTINO 33 8 9 2 30 20 +10 6 CORINTHIANS 28 7 7 5 18 16 +2 7 ATHLETICO-PR 25 7 4 8 25 23 +2 8 FLUMINENSE 25 6 7 6 18 20 -2 9 ATLÉTICO-GO 25 6 7 6 15 19 -4 10 INTERNACIONAL 24 5 9 5 23 23 0 11 CUIABÁ 24 5 9 5 19 19 0 12 CEARÁ 24 5 9 5 20 21 -1 13 JUVENTUDE 23 5 8 6 16 21 -5 14 SÃO PAULO 23 5 8 6 15 20 -5 15 SANTOS 22 5 7 7 20 25 -5 16 BAHIA 21 6 3 10 24 32 -8 17 AMÉRICA-MG 19 4 7 8 15 22 -7 18 SPORT 17 3 8 8 8 14 -6 19 GRÊMIO* 16 4 4 10 13 20 -7 20 CHAPECOENSE 7 0 7 12 15 31 -16

*times com um jogo pendente