Quem é o brasileiro que marcou 14 gols desde o fim da quarentena?

Júnior Negrão, do Ulsan Hyundai, tem mais gols do que jogos desde a retomada do futebol na Coreia do Sul

O futebol mundial tem um artilheiro no pós-quarentena causada pela pandemia da Covid-19. Não se trata de Robert Lewandowski ou Lionel Messi, mas, sim, do atacante brasileiro Junior Negrão. Principal jogador do Ulsan Hyundai, ele marcou dois gols neste domingo e já chegou a 14 desde a retomada da temporada.

Contratado pelo time coreano há três temporadas, Júnior jogou apenas uma partida em 2020 antes da parada das competições, em fevereiro, pela . Depois de três meses sem atuar, voltou a entrar em campo no mês de maio, iniciando sua excelente fase no país asiático.

Com os dois tentos anotados diante do Daegu FC, fora de casa, Júnior também assegurou a liderança do torneio para o Ulsan. A equipe tem 26 pontos conquistados em 11 partidas disputadas, com apenas uma derrota desde o recomeço da competição.

Os poucos resultados ruins da equipe, aliás, estão ligados às partidas em que o brasileiro não balançou a rede. Ele passou em branco em duas ocasiões: o empate por 1 a 1 com o Gwangju e a derrota por 2 a 0 para o Jeonbuk Motors, no final do mês passado.

O jogador, revelado pelo Nacional-AM, rodou por vários clubes do interior do durante a sua carreira. O maior destaque no seu currículo foi a curtíssima passagem pelo , onde atuou apenas uma vez, na derrota por 3 a 0 para o , no Brasileiro de 2007, torneio que culminou no rebaixamento da equipe alvinegra à do Brasileiro.

Júnior Negrão também atuou em equipes como , e antes de se aventurar na Ásia. Passou por dois clubes da antes de chegar à em 2016.

Depois de ser o terceiro colocado na artilharia em 2018 e vice em 2019, o centroavante agora busca o prêmio individual nesta temporada. O torneio, porém, está bem longe de ser encerrado, restando ainda 26 partidas para cada equipe.