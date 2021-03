Quem é Newton Williams, panamenho sensação da base do Palmeiras?

O jovem tem quase dois metros de altura e já estreou pelo Campeonato Paulista

Após uma temporada 2020 fantástica com Abel Ferreira, em que jovens como Danilo, Gabriel Menino, Wesley, Patrick de Paula e Gabriel Verón assumiram papel fundamental na conquista do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa da Brasil, o Palmeiras já vem preparando sua nova "fornada" de garotos para 2021. E um dos nomes que se destacam é Newton Williams, panamenho de 20 anos que até já estreou nos profissionais.

Com quase dos metros de altura, o jovem atacante chegou em um modelo de negócio que vem sendo adotado pelo Verdão nos últimos tempos: a contratação de jogadores de países da América do Sul e da América Central com passagens por seleções de base para os juniores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E não demorou muito para Newton chamar a atenção da comissão técnica de Abel Ferreira. Após se destacar em um jogo treino contra o Always Ready, da Bolívia, o centroavante brilhou contra o Presidente Médici pela Copa do Brasil sub-20, em sua estreia na base, com três gols e uma assistência, e logo foi integrado aos profissionais.

Newton em ação pelo Palmeiras diante do São Bento (FOTO: Cesar Greco/Sociedade Esportiva Palmeiras)

O panamenho obviamente se destaca pela força física e pela altura acima do comum, mas também tem velocidade, um bom controle de bola e capacidade para limpar as jogadas, apesar de não ser um primor técnico. Assim, foi inscrito na lista A do Palmeiras para o Campeonato Paulista e já estreou contra o São Bento, nesta última quarta-feira (24).

O atacante entrou durante o confronto, substituindo Rafael Elias, o "ex-Papagaio", mas não conseguiu ter tanto espaço para jogar, com o Verdão tendo um jogador a menos após a expulsão de Weverton, ainda no primeiro tempo, e parecia afobado, cometendo muitas faltas. Mesmo assim, animou parte da torcida do clube pela intensidade que demonstrou.

Felipe Melo (1,84m) e Luiz Adriano (1,83m) estão entre os jogadores mais altos do Palmeiras.



O Newton perto deles: pic.twitter.com/WNAbWlRJpE — Murilo Dias (@mmurilodias) March 26, 2021

Elogiado nos treinos, deve receber mais oportunidades para se firmar no Campeonato Paulista, já que o time considerado titular teve que enfrentar uma maratona inacreditável de jogos na reta final da temporada 2020. Assim, terá minutos para mostrar o futebol que o levou ao atual campeão da Copa Libertadores.

Newton está emprestado ao Palmeiras e seu contrato vai até setembro, quando o clube poderá o comprar em definitivo por um valor pré-fixado.