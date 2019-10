Quem é Matias Soule, argentino de 16 anos que está perto da Juventus

Garoto de 16 anos que hoje atua nas categorias do Vélez Sarsfield deve pintar na Velha Senhora

Você se lembra onde estava quando tinha 16 anos? O garoto Matias Soule certamente terá memórias inesquecíveis deste momento. Nascido em 2003, o centroavante da base do Vélez Sarsfield está prestes a assinar um grande contrato para se transferir à .

O garoto era um dos principais talentos da fértil "cantera” Vélez Sarsfield para o futuro, um atacante veloz, bom finalizador, com passagem em seleções de base. Além disso, o trabalho de Gabriel Heinze à frente do clube também dá uma atenção especial para a formação de novos talentos, principalmente na estrutura das categorias jovens. Procurado para renovar o contrato, o garoto recusou conversar com o Vélez, esperando propostas da Europa.

Extrair o melhor de seus jogadores, buscar jovens na base, lançá-los, respeitar e ajudá-los na superação de suas deficiências: poucos nas Américas, hj, são tão bons nesses quesitos qto o "Gringo". Por isso, Heinze é um tipo de DT q realmente pode e deve ser chamado de "professor" — Joza Novalis (@jozanovalis) October 14, 2019

Assim, em represália, o clube argentino afastou o jovem. Após sondagens de equipes como o , o Atlético de Madri e o , os pais do jogador foram a acertar detalhes como passaporte e licença de trabalho para levarem o atleta a Juve. Inicialmente, ele deve ser alocado no Primavera, equipe sub-19 da Velha Senhora.

Com um mundo muito globalizado e os olheiros e scouts de clubes europeus identificando talento cada vez mais cedo, o mercado sul-americano parece ser um prato cheio para equipes como a Juventus, já que muitos jovens latino-americanos enxergam a chance de irem a Europa como uma oportunidade de conseguirem ter uma vida melhor.

No começo do ano, por exemplo, por intermédio do super-agente Mino Raiola, a Velha Senhora também conseguiu levar Wesley, um jovem talento do Flamengo, à Itália, pelo mesmo método: o garoto recusa a renovar o contrato com o seu clube atual, e se transfere de maneira gratuita para a Juventus.

O lateral Wesley, cria da base do , foi emprestado pela Juventus para o Verona por duas temporadas. Segundo representantes do atleta, "Gasolina", como era conhecido no time rubro-negro, vai atuar pela equipe profissional do novo clube. pic.twitter.com/IVaN2SGENQ — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 2, 2019

O clube italiano vem utilizando muito desse recurso nos últimos anos, até mesmo para reforçar o elenco profissional, assinando com atletas como Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Emre Can de maneira gratuita, após estes jogadores se recusarem a renovar o contrato com suas antigas equipes.