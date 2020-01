Quem é Matheus Fernandes, volante do Palmeiras sondado pelo Barcelona

O interesse do Barcelona no meiocampista de 21 anos chocou alguns torcedores; veja a trajetória do jogador revelado pelo Botafogo

Índice de Conteúdos

Com 21 anos, Matheus Fernandes já passou por várias etapas em sua carreira: altos e baixos nas categorias de base, subiu como uma joia, conseguiu a consolidação no , se transferiu para o e agora desperta interesse da Europa. Mais precisamente, do .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mas quem é esse jogador que, após jogar tão pouco no Palmeiras, tem seu nome especulado em um dos maiores clubes do mundo? Como é que Matheus Fernandes joga? Qual é sua trajetória na carreira?

Para responder a essas perguntas, a Goal resolveu explicar tudo isso e muito mais pra você em uma análise da carreira do atleta. Confira!

Qual a trajetória da carreira de Matheus Fernandes?

Nascido em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, Matheus Fernandes parecia destinado a fazer sucesso desde cedo: com apenas 15 anos, o meiocampista já era presença recorrente na seleção brasileira sub-17, atuando pelo Botafogo.

Alto para a posição, com boa qualidade técnica e vigor físico, o volante tinha potencial de craque na base. Com 18 anos, já estava integrado ao elenco sub-20 do que iria disputar a em 2016. Com altos investimentos, muito era esperado daquela equipe, mas os garotos acabaram dando vexame e foram eliminados pelo na segunda fase da competição.

No entanto, isso não abalou a confiança de Jair Ventura, então treinador do Botafogo, e o comandante logo o promeveu para o elenco principal. Acabou dividindo tempo entre base e profissional, sendo campeão (e um dos craques) do naquela temporada, em um grupo que tinha outros jogadores que receberam chances nos profissionais do Fogão, como Marcelo Benevenuto, Gustavo Bochecha, Yuri, Fernando, Lucas Campos, Igor Cássio e Rickson.

Estreou nos profissionais em janeiro de 2017 e só evoluiu desde então. No meio daquele ano, já era titular indiscutível do Botafogo. No jogo de volta da semi-final da Copa do Brasil de 2017, contra o Flamengo, fazia grande partida quando tomou um pisão de Cuellar. Após dois anos sempre estando entre os destaques do Fogão, assinou com o Palmeiras.

Mesmo tendo propostas do exterior, resolveu aceitar a proposta do clube paulista. Em 2019, não teve muitas oportunidades, devido ao inchado elenco palmeirense, sendo reserva tanto com Felipão quanto com Mano Menezes. Só ganhou mesmo espaço com o auxiliar Andrey Lopes, e aproveitou as chances: foi bem e provou que pode ser titular para 2020 no . Claro, se ficar.

Como joga Matheus Fernandes?

Com excelente imposição física, Matheus Fernandes é um volante que alia um bom posicionamento defensivo com constância para desarmar. No Botafogo, se destacou como ladrão de bolas e foi o líder de desarmes do Brasileirão em 2018, além de ter liderado o quesito em boa parte do campeonato de 2017.

Dito isso, o meiocampista não é um brucutu: Matheus Fernandes também tem boa técnica e chegada, podendo atuar como primeiro ou segundo volante. Tem bom chute e distribuiu quatro assistências no Botafogo em 2018, mesmo jogando em uma equipe que não era das mais qualificadas.

Assim, podemos classificar o futebol do atleta como um desses volantes box-to-box, um jogador que consegue fazer a diferença nas duas áreas do campo. Tem muito a evoluir ainda, mas vem se tornando mais participativo e tomando decisões mais rapidamente.

Matheus Fernandes no Barcelona?

Mesmo com todas as suas qualidades, ainda parece muito cedo para Matheus Fernandes ir a um clube do nível técnico do Barcelona. Sua capacidade de atuar tanto como primeiro ou segundo volante pode ser interpretada negativamente: como um jogador que não tem posição definida.

No meio de campo, o Barcelona já tem seu presente e futuro: Sergio Busquets e Frenkie de Jong deverão tomar conta da posição nos próximos anos. Com Vidal e Arthur em baixa, o óbvio seria considerar que o brasileiro pudesse ser contratado para atuar mais a frente.

No entanto, Matheus Fernandes ainda não tem a qualidade técnica necessária para realizar essa função. Obviamente, o volante vem evoluindo, mas o jogador ainda precisaria ter mais recurso com a bola nos pés para encaixar na "meiuca" do Barça.

É claro, isso não significa que o atleta não pode ser contratado e que ele não pode evoluir. Qualidade e potencial para isso, Matheus Fernandes certamente tem. Jogando no Barcelona, junto de "professores" como Sergio Busquets, a tendência é certamente essa.

Algo que pode brecar tal movimentação seria o seu ano de 2019. O atleta jogou muito pouco nesta última temporada, e provavelmente não seria utilizado com tamanha regularidade caso se transferisse para o Barça, da mesma maneira.

Assim, talvez fosse mais interessante que Matheus Fernandes conseguisse se estabilizar e assumir um papel de protagonista neste novo Palmeiras, mais jovem e dinâmico. Jogando com mais regularidade, certamente alcançar outro patamar.