Quem é Mateusão, possível maior venda na história do Flamengo?

O jovem de 16 anos pode superar, futuramente, o posto que hoje pertence a Vinícius Júnior

Além de ter enfileirado títulos em 2019, nos últimos anos o se colocou como um dos principais vendedores de atletas para o futebol europeu. Vinícius Júnior, Reinier e Lucas Paquetá foram os mais conhecidos, e um nome que também começa a mover com expectativas é Mateus Lima, conhecido também como “Mateusão”.

O atacante de 16 anos e 1,82m chegou ao clube em 2019 junto ao e já integrava as seleções brasileiras de base. Nesta quarta-feira (03), assinou o seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. O vínculo é até 2025 e o que chama atenção é o valor de sua multa rescisória: 50 milhões de euros.

Os milhões chamam atenção e podem colocar Mateusão na história rubro-negra. Afinal de contas, se algum clube quiser tirá-lo hoje do e pagar o valor de sua multa rescisória, o atacante vai ultrapassar Vinícius Júnior, que custou 45 milhões de euros ao , como maior venda da história flamenguista.

Faro de gols e característica de jogo

Mateus Lima faz uso de sua boa altura dentro da área, mas também demonstra habilidade com a bola nos pés. O jovem chegou ao Flamengo em abril de 2019 e não decepcionou: marcou 16 gols na disputa da Aldeia Cup, torneio conquistado pelo clube carioca.

Ainda em 2019, esteve no elenco da seleção brasileira campeã do Mundial sub-15. Na final contra a , vencida nos pênaltis, saiu do banco de reservas para participar do encontro.