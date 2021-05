Quem é Marshmello, DJ que tocará na final da Liga dos Campeões 2020/21?

Chelsea e Manchester City terá "aquecimento" com show do dono de sucessos como Happier, Silence e Wolves

A Uefa divulgou a atração que fará o Show de Abertura da final da Liga dos Campeões de 2020/21. Antes da bola rolar para Chelsea e Manchester no Estádio do Dragão, em Porto, Portugual, no dia 29 de maio, o DJ Marshmello fará uma apresentação virtual.

“Este foi realmente um ano como nenhum outro. Estou ansioso para dar aos meus fãs de esporte, música e puro entretenimento um show como eles nunca viram. Graças à Pepsi e Uefa, é exatamente isso que eu vou oferecer para o mundo: um desempenho que todos podem desfrutar”, disse Marshmello.

DJ e produtor musical norte-americano, o "mascarado" Marshmello é um sucesso no atual cenário da música pop e eletrônica internacional. Marshmello sempre se apresenta com um "balde" em formato de marshmallow na cabeça, com dois X no lugar dos olhos e um sorriso desenhados em preto.

O músico estourou com um remix de "Where are ü now", hit em parceria com Jack Ü e Justin Bieber, não dá entrevistas e pouco se sabe sobre sua origem. Em uma biografia divulgada pelo Lollapalooza Brasil em 2017, ele foi taxativo ao explicar por que decidiu esconder o rosto.

"Eu só quero fazer boa música. E para isso não é necessário você saber quem eu sou", disse o DJ.

Principais músicas

Hapier, com Bastille, Silence, com Khalid, e Wolves, com Selena Gomez, são alguns dos principais hits de Marshmello. O produtor também tem parcerias com Demi Lovato, Usher e Justin Bieber, entre outros.

O lançamento mais recente do DJ foi a música Umbella, em parceria com Wacotron e G Herbo.

Outros shows na Liga dos Campeões

Alguns nomes de peso do cenário pop musical também já performaram no show de abertura da Liga dos Campeões. Desde 2016, a Uefa promove alguma atração antes do ínicio de sua partida mais importante.

Alicia Keys, Imagine Dragons, Black Eyed Peas e Dua Lipa foram alguns dos artistas que já se apresentaram antes de finais da Champions League.