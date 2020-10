Quem é Marc Roca, o reforço surpreendente do Bayern para 2020/21?

Clube bávaro decidiu apostar em jovem volante espanhol para suprir a vaga deixada por Thiago Alcântara

O de Munique apostou em um nome não muito conhecido para reforçar seu meio-campo. Trata-se de Marc Roca, volante espanhol de 23 anos cuja contratação foi confirmada neste domingo.

Roca passou toda a parte da carreira no . Começou nas categorias infantis, alcançou a equipe B do clube catalão em 2014 e foi promovido ao time principal dois anos depois pelo técnico Quique Sánchez Flores.

Desde então, foram 122 jogos disputados e três gols marcados. Roca é um meio-campista de características defensivas, como mostram os números, mas chama atenção principalmente pela qualidade na saída de bola.

O espanhol inclusive já estava nos planos do Bayern na temporada passada, mas o Espanyol pediu alto. Os alemães voltaram à carga nesta janela, especialmente após a saída de Thiago Alcântara para o Liverpool, e os catalães aceitaram diminuir a pedida, ainda mais após serem rebaixados em .

O valor da transferência não foi revelado, mas, segundo a imprensa europeia, girou em torno de 9 milhões de euros (quase R$ 60 milhões na cotação atual), mais variáveis. Roca assinou contrato até junho de 2025, o que mostra que os bávaros estão apostando alto no seu futebol.

"Estamos muito contentes de ter contratado Marc Roca. Ele encaixa tanto futebolistícamente tanto por sua personalidade no nosso time e com certeza vai continuar se desenvolvendo conosco. Estamos certos de que vai qualificar a nossa equipe", declarou o diretor esportivo Hasan Salihamidzic sobre o novo camisa 22 do Bayern.

O Espanyol também emitiu comunicado após a confirmação do negócio. "Marc Roca foi um exemplo de esforço e superação durante todos estes anos, sendo um dos jogadores mais jovens a superar 100 partidas como 'perico'. O Espanyol quer agradecer seu esforço, dedicação e compromisso e deseja todo sucesso em sua nova etapa, pessoal e profissionalmente. Muita sorte, Marc, o Espanyol sempre será sua casa", afirmou o clube.

Roca, por sua vez, é só alegria na nova casa. "Estou muito feliz. Para mim é um sonho se tornando realidade. Na minha opinião o Bayern é o melhor clube do mundo e tem uma grande tradição. Me alegra representar as cores deste grande clube", afirmou.

O volante também não gera apenas expectativa em Munique, como também em seu país natal. Roca fez parte do grupo campeão da Sub-21 no ano passado e sua primeira convocação para a seleção principal não deve demorar - ainda mais se ele começar a ganhar chances no atual campeão do Velho Continente.

O reforço, que vinha atuando pelo Espanyol na segunda divisão espanhola, ainda poderá aproveitar a pausa para a Data Fifa para começar a se ambientar no novo clube e quem sabe já ser relacionado nos próximos compromissos. Será que Roca vai repetir o sucesso de Thiago em Munique?