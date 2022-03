Quem é Khaby Lame, a estrela do TikTok que é ídolo dos astros do futebol?

Simplicidade é felicidade hoje em dia. Se você já viu algum vídeo de Khaby Lame, por exemplo, pode dizer que esse é o lema que levou seu conteúdo para onde está hoje.

Assumindo vídeos de tarefas complicadas com uma abordagem mais direta para o prazer de seu público. Rapidamente, Khaby Lame viu sua vida virar de cabeça para baixo, encontrando diversos jogadores famosos. Então quem é ele?

Abaixo, a GOAL te mostra o patrimônio de Khaby Lame e os jogadores com quem trabalhou.

Quem é Khaby Lame e por que ele é famoso?

Khaby Lame é um criador de conteúdo nascido no Senegal. Posteriormente, ele e sua família se mudaram para Milão, na Itália. Ele alcançou a fama através de suas contas nas redes sociais, principalmente através do TikTok e Instagram. Suas esquetes cômicas o tornaram um dos rostos mais reconhecidos nas redes, com milhões de espectadores.

Durante o começo da pandemia de Covid-19, em 2020, Khaby Lame perdeu o emprego em uma fábrica, localizada na cidade industrial de Chivasso, no norte da Itália.

A pandemia teve um impacto direto na vida de Khaby Lame, como aconteceu com bilhões em todo o mundo, mas durante esse período ele começou a perseguir sua paixão.

Khaby Lame fez uma conta no TikTok e começou a criar conteúdo de forma consistente. Khaby Lame rapidamente se tornou conhecido por zombar sarcasticamente de vídeos que pareciam complicados.

Por exemplo, ele assistia um vídeo de alguém realizando uma tarefa difícil que, do ponto de vista de todos, parece fácil. Então, ele ironicamente aponta para o vídeo como se dissesse: foi tão difícil?.

Além do aspecto cômico desses vídeos, a beleza por trás deles é que eles são globalmente entendidos, os vídeos geralmente são sem palavras e diretos ao ponto.

Qual é o patrimônio de Khaby Lame?

O patrimônio líquido de Khaby Lame está estimado entre 1,3 milhão de dólares e 2,7 milhões dólares em 2022, de acordo com news.com.au. Ele alcançou seus ganhos por meio de patrocínios e o fundo de criadores do TikTok.

No entanto, é difícil ter certeza absoluta do número e as estimativas, já que seus seguidores não param de subir.

Quantos seguidores Khaby Lame tem?

Em março de 2022, Khaby Lame somo mais de 133,4 milhões de seguidores no TikTok, 71,5 milhões no Instagram e pouco menos de um milhão no Facebook. Isso significa que ele ostentava um total de seguidores nas redes sociais de 185,9 milhões.

Ele é a segunda pessoa mais seguida no TikTok e não está longe de ser o número um, posição ocupada atualmente por Charli D’amelio que, no momento, tem 137,2 milhões de seguidores.

Com quais jogadores Khaby Lame já trabalhou?

Apesar da fama de Khaby Lame ainda estar em seus estágios iniciais, o criador de conteúdo já foi visto com diversos nomes, como Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Paulo Dybala e Raphael Varane, do mundo esportivo.

O sucesso de Khaby Lame nas mídias sociais fez com que seu amor pelo futebol fosse retribuído por meio de colaborações e encontros com jogadores. Em março de 2022, por exemplo, a conta TikTok de Khaby Lame colaborou com o astro do Real Madrid e do Brasil, Vinicius Jr.

No entanto, fica evidente que, como torcedor de longa data da Juventus, ele claramente tem um ótimo relacionamento com o clube. Jogadores como Dybala, Weston McKennie, Alessandro Del Piero e o brasileiro Arthur Melo apareceram em seus vídeos do TikTok.

Seu relacionamento com a Juventus parece ter começado em agosto de 2021, quando colaborou com o clube para criar o vídeo de anúncio da chegada de Manuel Locatelli.

No entanto, foi uma produção com um jogador do rival da Juventus, o Milan, que pareceu chamar mais atenção na conta TikTok de Lame. Um vídeo com tema do Squid Game com Ibrahimovic alcançou mais de 218 milhões de visualizações e 24 milhões de curtidas.

Lame também conheceu Pogba e Mbappé durante a Liga das Nações, quando a seleção francesa viajou para Turim para o jogo das semifinais contra a Bélgica, onde venceu por 3 a 2.

Quais são os acordos de patrocínio de Khaby Lame?

Xbox, Netflix, Amazon Prime, Dream 11 e Juventus são apenas algumas das empresas internacionais com as quais Khaby Lame fez parceria.

Em 2022, Khaby Lame fechou um contrato de vários anos com Hugo Boss. Este acordo faria com que ele se tornasse uma grande parte de sua campanha #BeYourOwnBOSS, ao lado do boxeador peso-pesado Anthony Joshua, do vencedor da Copa do Mundo Raphael Varane, da modelo Hailey Bieber e muito mais.

Surpreendentemente, tanto o Tiktok quanto o Instagram postaram vídeos sobre Khaby Lame em suas páginas oficiais. Portanto, seria esperado algum tipo de parceria entre Lame e as duas plataformas de mídia social futuramente.