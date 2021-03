Quem é Kaiky, promessa do Santos que superou marca de Rodrygo na Libertadores?

Zagueiro de 17 anos tem Sergio Ramos como inspiração e se torna o mais jovem do Peixe a marcar pela Libertadores da América

O Santos derrotou o Deportivo Lara nesta terça-feira (09) por 2 a 1 e deu um passo importante para chegar à fase de grupos da Libertadores. O gol foi marcado pelo jovem Kaiky, de apenas 17 anos, uma das maiores promessas da Vila Belmiro nos últimos anos. Com o tento, o zagueiro, que já revelou ter Sergio Ramos como inspiração, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Peixe na competição, superando Rodrygo, hoje no Real Madrid.

Não é novidade para ninguém que o Santos é um dos grandes formadores de jovens talentos no futebol brasileiro. E o clube acredita que tem mais uma pérola em suas mãos, ou melhor, em seu gramado: o zagueiro Kaiky, de apenas 17 anos, que é tratado internamente como uma grande promessa, com potencial para se tornar um dos melhores do mundo em sua posição.

E logo em sua primeira partida na Libertadores da América, nesta terça-feira (09) - pouco dias depois de sua estreia pelos profissionais -, o defensor já mostrou seu cartão de visitas, anotando o gol que garantiu a vitória do Santos contra o Deportivo Lara, pelo jogo de ida da primeira fase do torneio sul-americano.

Mas além de ter sido importante para a vitória dos paulistas, o gol de Kaiky também foi histórico. Com 17 anos, um mês e 25 dias, o zagueiro se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube na história da competição, superando Rodrygo, hoje no Real Madrid, que era detentor da marca, com 17 anos, dois meses e seis dias.

😍⚪️⚫️ Kaiky decidiu aos 1⃣7⃣ anos, tornou-se o mais jovem do @SantosFC a marcar na CONMEBOL #Libertadores e foi escolhido o melhor em campo.#BestOfTheMatch @BridgestoneBR pic.twitter.com/flQubI4XfT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 10, 2021

Além disso, ele também se tornou o segundo mais jovem a marcar pela Libertadores na história da competição, superado apenas pelo argentino Juan Carlos Cárdenas, que em 1962 marcou um gol pelo Racing com apenas 16 anos, sete meses e dois dias.

Os mais jovens a marcar na #Libertadores:



1º - Kaiky - 17 anos, 1 mês e 25 dias

09/03/21 – Santos 2x1 Dep. Lara



2º - Rodrygo - 17 anos, 2 meses e 6 dias

15/03/18 – Santos 3x1 Nacional



3º - Marcos Leonardo - 17 anos, 5 meses e 18 dias

20/10/20 – Santos 2x1 Defensa#ChamaOsMlks pic.twitter.com/RiFle1EQDp — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 10, 2021

"É indescritível, primeiro gol na Libertadores, uma felicidade imensa”, disse Kaiky após a partida à Fox Sports. “Trabalhei muito para isso, espero fazer mais gols se Deus quiser. A disputa no grupo é muito sadia, temos uma amizade que leva a gente para frente, uma união muito grande. Agora é batalhar, agradecer pela oportunidade e continuar. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas é um primeiro passo".

Zagueiro artilheiro, capitão e inspiração em Sergio Ramos

Mas marcar gols não é exatamente uma novidade para Kaiky. Nascido e criado em Santos, o zagueiro sempre se destacou por sua capacidade técnica para sair jogando e, principalmente, para balançar as redes.

Assim, não é surpresa que sua grande inspiração no futebol seja Sergio Ramos, do Real Madrid, um dos zagueiros que mais marcou gols na história do futebol - muitos deles históricos, como na final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em duas oportunidades.

“Acho o Sergio Ramos um zagueiro muito completo, muito técnico. Ele tem raça, desarma bem, é competitivo. É muito bom. É meu ídolo e espero chegar no nível dele um dia”, destacou Kaiky, ainda com 15 anos, ao jornal A Tribuna, de Santos.

Além disso, a maturidade dentro de campo também sempre chamou a atenção no jogo do jovem zagueiro. Não à toa, assim como Sergio Ramos, ele se acostumou a carregar a braçadeira de capitão por onde passou, seja nas categorias de base do Santos ou da seleção brasileira. Defendendo o Brasil, Kaiky já era titular e capitão do time Sub-17 com apenas 15 anos, idade em que já atuava até pelo Sub-20 do Peixe.

“Sou aquele zagueiro que acha o meia entre as linhas toda hora, acha o atacante no lançamento, tem bom passe, desarme. Se precisar driblar o atacante eu driblo. Não tenho medo de jogar”.

Com o grande destaque desde muito jovem, Kaiky teve seu primeiro contrato como profissional pelo Santos assinado em dezembro do ano passado, quando ainda tinha 16 anos. Hoje, ele começar a se tornar uma realidade para o time principal do Peixe e para o treinador Ariel Holan, que começa a conhecer a qualidade dos meninos da Vila.