Quem é Joeliton, o brasileiro que quebrou o recorde de transferências do Newcastle?

O Newcastle United anunciou a contratação definitiva do atacante Joelinton, do Hoffenheim; o clube preferiu não revelar os valores gastos

Aos 22 anos, o brasileiro Joeliton é a primeira contratação do para a temporada 2019-20. As partes assinaram acordo de seis anos. Os valores não foram revelados pelo clube porém, ultrapassaram o recorde de contratações da equipe.

Com atuações de destaque durante o tempo no qual atuou pelo , Joeliton poderá estrear com o clube em amistosos de pré-temporada neste sábado (27), contra o Preston

Joelinton começou a carreira no na terra natal. O primeiro jogo como profissional ocorreu aos 16 anos junto ao Leão. A breve passagem pelo Sport rendeu ao jogador três gols em 12 partidas antes da transferência para a , em junho de 2015.

Um ano após ingressar no Hoffenheim, Joelinton se transferiu por empréstimo ao Rapid Wien. Durante as duas temporadas no time austríaco marcou 21 gols em 79 jogos. No retorno a , Joelinton se estabeleceu como um dos principais jogadores no ataque do time alemão. Ao todo foram 11 gols em 35 jogos - incluindo um na contra o .



(Foto: Newcastle United)

"Estou muito feliz por estar aqui", disse Joelinton em entrevista ao site oficial do Newcastle. “Eu sei que foi um grande investimento que o clube fez em mim, e isso vem com uma enorme responsabilidade. Estou muito motivado e espero poder retribuir em campo".

Treinador do clube, Steve Bruce acrescentou: “O garoto tem um futuro brilhante pela frente. Ele é um jovem jogador sensacional e estamos, obviamente, felizes em contratá-lo. Ele tem tudo que um jogador moderno precisa. Ele é grande, forte e atlético, e é claro que ele tem a idade do seu lado também, o que é de vital importância”.

Joeliton herdará a camisa de número nove, e o técnico comentou sobre a escolha do clube a respeito da numeração: “Ele aprendeu a história e queria [a camisa número nove], e essa é sempre uma camisa grande para preencher. Ele cresceu para esse desafio, e tenho certeza que ele será um grande favorito dos torcedores”.