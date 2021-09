Quem é João Pedro, novo lateral-direito contratado pelo Corinthians?

O defensor chega para ser opção a Fagner, pertence ao Porto e foi revelado pelo Palmeiras

Em meio aos badalados reforços feitos para o decorrer da atual temporada, como Willian, Renato Augusto e Giuliano, o Corinthians anunciou, nesta terça-feira (31), mais uma novidade: João Pedro, lateral-direito de 24 anos, será o novo jogador alvinegro para a temporada.

O defensor chega por empréstimo junto ao Porto, de Portugal, com vínculo até 2022 com o Corinthians – que segundo o GE será responsável pelos vencimentos do atleta. Também há, no contrato, uma cláusula sob a qual o Timão poderá comprar João Pedro de forma definitiva, embora os valores sejam mantidos em sigilo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Inicialmente, o jogador, que antes esteve emprestado ao Bahia, chega para ser uma opção a Fagner, titular da posição. Mas o que esperar do mais novo corintiano? Quem é João Pedro?

Revelado pelo Palmeiras, com passagens por seleções de base

João é formado como jogador pelo Palmeiras, clube onde fez sua estreia no futebol profissional em 2014. Pelo Alviverde, foram 38 jogos disputados até 2016, quando foi emprestado para a Chapecoense. Em Chapecó teve bom papel, sendo titular constantemente em 2017. No ano seguinte teve rápida passagem pelo Bahia, ainda emprestado, quando chamou atenção do Porto, que pagou 4 milhões de euros pelo defensor.

Em Portugal, o jogador – que também teve passagem pelas seleções brasileiras de base – não teve muitas chances na equipe principal, tendo passado mais tempo no Porto B. Para recuperar o bom momento, voltou, sob empréstimo, para o Bahia, onde jogou pela segunda vez de 2019 até o início da atual temporada.

De 2019 até o acerto com o Corinthians, João Pedro disputou 17 jogos de Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Foi titular na maior parte deles (14) e marcou um gol.