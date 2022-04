Quem é Jenny Montaño, empresária presidente do Independiente Petrolero

O Palmeiras recebe o Independiente Petrolero, no Allianz Parque, nesta terça-feira (12), mas fora dos gramados, o duelo marcará o encontro de dois clubes presididos por mulheres, em sua fase de grupos, na Copa Libertadores.

No comando do clube paulista, está a empresária Leila Pereira, patrocinadora e presidente do clube. No Independiente Petrolero, da Bolívia, está Jenny Montaño, empresária que levou o time para a primeira divisão, ao título boliviano e à Copa Libertadores.

Abaixo, a GOAL destaca quem é Jenny Montaño.

Quem é a presidente do Independiente Petrolero?

Formada em bioquímica, Jenny Montaño é dona de uma farmácia e sócia em uma empresa de buffet. A empresária, além disso, foi eleita conselheira política por uma frente de um partido de esquerda em Sucre, na Bolívia.

No futebol, Jenny assumiu a presidência do time ainda em 2019, mas, antes disso, ela já havia sido tesoureira e secretária-geral do Independiente Petrolero.

Casada com Manuel Grass, irmão de Juan Carlos Grass, jogador do time nos anos 1990, a presidente tem uma ligação forte com o clube desde criança, já que seu pai levava-a para ver partidas do Indepediente.

Após assumir a presidência, Jenny levou o Independiente rumo á elite do futebol boliviano, onde o clube não chegava há 17 anos. Um ano depois do acesso, ainda em 2021, ela conquistou o título do Campeonato Boliviano, em sua primeira temporada na competição.

Na presidência, Jenny ficou conhecida nacionalmente no começo do ano passado, em uma crise com o elenco. O time se negou a jogar em apoio a Associação de Futebolistas da Bolívia, que cobrava melhores condições de trabalho para os atletas. Na ocasião, a empresária tomou a frente para resolver a situação.

Além disso, e com um orçamento menor, Montaño precisa lidar com um diferente cenário encontrado por Leila Pereira, no Brasil, por exemplo, já que possui um orçamento menor até mesmo que outros grandes clubes bolivianos.

Em entrevista à ESPN, Jenny comentou sobre o Palmeiras, principalmente para mandar um recado para Leila Pereira: “É realmente uma equipe grande, me sinto orgulhosa de poder falar sobre esta equipe. Precisamos mirar nessas equipes grandes. Quero mandar meus cumprimentos a presidente Leila Pereira e vamos estar esperando ela aqui em Sucre de coração aberto", disse.

Ainda na enrevista, Jenny aproveitou para comentar sobre o quão difícil é para uma mulher estar inserida no futebol, que sempre foi dominado por homens: “Não é nada fácil estar no futebol. É um ambiente que sempre foi dominado por homens, mas estamos mostrando que podemos fazer um bom trabalho."

"A mulher pode ser a cabeça de um projeto e a responsável por tomar todas as decisões. Lidar com os atletas não é fácil, mas lidando com jeito, com respeito, as coisas funcionam”, completou.