Quem é Ilaix Moriba, jovem que é a mais nova esperança do Barcelona?

Meio-campo fez suas primeiras partidas como profissional na La Liga e já é comparado ao craque Paul Pogba, do United

Ilaix Moriba, meia de 18 anos da base do Barcelona, parece ter chegado para ficar no time principal da equipe catalã.

Após a estreia pelo time principal na La Liga contra o Alavés, o jogador nascido em Guiné e naturalizado espanhol foi destaque na partida de hoje sobre o Osasuna, marcando um dos gols da vitória por 2x0.

Muito comparado a Paul Pogba, do Manchester United, Moriba se destaca por seu porte avantajado (1,85m aos 18 anos), força física, boa visão de jogo e facilidade no controle de bola, todas características que também estão no jogo do francês dos Red Devils.

"Todos me dizem que me pareço com o Pogba e devo admitir que gosto dele, mas Busquets e Iniesta foram os que me fizeram jogar no meio-campo", disse o jovem meia, revelando dois dos maiores craques da história do clube como referência. Busquets foi inclusive quem deu lugar para sua entrada no jogo deste sábado (6).

O jovem também mostrou que tem faro de gol, com uma potente finalização de esquerda após driblar dois defensores do Osasuna. O passe veio de ninguém menos do que Lionel Messi, um inicio dos sonhos no Barça.

Moriba também já soma duas assistências em apenas três partidas pelo time principal, sendo uma delas logo em sua estreia, quando também quebrou uma marca importante. Com o passe para o também jovem Trincão, Ilaix se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida e dar uma assistência no torneio.

Com tanto destaque, o polivalente meia já desperta atenção de outros gigantes do futebol europeu, que rondam a base catalã em busca de novos craques. Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund foram algumas das equipes que se interessaram pela promessa.

Em tempos turbulentos no Barcelona. Ilaix Moriba pode ser a resposta e renovação que o clube tanto precisa para sua sequência na década.