Quem é Henri, zagueiro das seleções de base que renovou com o Palmeiras?

O jovem de apenas 18 nem estreou no time profissional, mas já está cercado de expectativas

O anunciou, nesta segunda-feira (06), a renovação contratual do zagueiro Henri. O vínculo, que era até 2022, agora é válido até 2025.

Um torcedor desavisado, daqueles que se inteiram mais sobre o que acontece apenas no futebol profissional, talvez nem saiba de quem se trata. Mas, pode acreditar, o palmeirense tem motivos para ficar animado com a notícia – mesmo que Henri sequer tenha estreado na equipe principal.

Para isso, basta olhar o histórico do zagueiro de 18 anos. Jogador das seleções brasileiras de base desde o sub-15, Henri foi um dos tantos destaques do na conquista do de 2019 – onde atuou ao lado de outros palmeirenses, como Gabriel Verón.

Em casa e renovado ✍️

Henri, nosso capitão do Sub-20 e da Campeã do Mundial Sub-17, teve seu contrato renovado até 2025! Sucesso, minha #CriaDaAcademia 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/ez4ahpwipx — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) April 5, 2020

Com velocidade e ótimo jogo aéreo, Henri também somou para si duas assistências. Defensivamente, ninguém teve mais rebatidas do que o jovem palmeirense em todo o torneio – foram 34 segundo números da Opta Sports.

Nome: Henri Marinho dos

Nascimento: 19/02/2002

Posição: Zagueiro

Cidade natal: Araçatuba (SP)

Clube: Palmeiras

Seleção Brasileira Sub-17: 22 jogos (3 gols)



Jogador com mais minutos em campo pela Seleção Sub-17, líder e capitão > https://t.co/5sua8YHI9L



Via @CBF_Futebol pic.twitter.com/gHLCVUYAwT — Base Palmeiras (@BasePalmeiras) October 22, 2019

Some a isso, também, a liderança: Henri foi o capitão do Brasil naquela conquista.

Dono de fundamentos apurados, e agora com contrato até 2025, Henri é daqueles jogadores que geram toda uma expectativa para o futuro.