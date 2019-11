Quem é Gabriel Batista? Jovem irá assumir o gol do Flamengo contra o Corinthians

Arqueiro de 21 anos será o titular neste domingo, no Maracanã, já que Diego Alves ainda se recupera e César está suspenso

Sem Diego Alves, que trata uma lesão no joelho direito, e César, suspenso devido a expulsão no empate com o , caberá a Gabriel Batista assumir o gol do neste domingo (3), na partida contra o , no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 21 anos, Gabriel fará apenas o seu terceiro jogo como titular em 2019. O primeiro jogo dele foi no empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, pelo Campeoanto Carioca. Já a outra partida foi justamente o último minuto quando sofreu o gol do empate por 2 a 2 com o Goiás, na última quinta-feira.

O jogador iniciou a carreira no gol jogando futsal e, após passagem pelo Audax, aos 12 anos, chegou ao Flamengo em 2014 e passou a treinar com o o elenco profissional em 2017.

Gabriel também defendeu a meta rubro-negra na temporada passada. Confira os números do goleiro pelo time principal do Flamengo:

17/01/2018

Volta Redonda 0x2 Flamengo (90 minutos)

21/01/2018

Flamengo 1x0 (90 minutos)

24/01/2018

Flamengo 1x0 (90 minutos)

16/03/2019

Flamengo 0x0 Volta Redonda (90 minutos)

30/10/2019