Quem é Fredy Guarín, volante colombiano desejado pelo Vasco?

O meio-campista colombiano teve excelente passagem pelo Porto, e também foi peça importante na Inter de Milão

O colombiano Fredy Guarín frequentou recentemente o noticiário do , sendo especulado como reforço do para ocupar a vaga no meio-campo deixada pela saída de Gustavo Cuéllar. As tratativas não avançaram, e quem apareceu como destino do jogador de 33 anos é outro gigante do Rio de Janeiro: o .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Guarín, que está sem contrato desde que rescindiu seu vínculo com o Shanghai Shenhua, da , está no e, de acordo com o Globoesporte.com o acerto com o Gigante da Colina está a detalhes. O clube, inclusive, já está correndo para inscrever o volante no Campeonato Brasileiro até sexta-feira – as correrias burocráticas são, hoje, um dos motivos que não levaram o a anunciar oficialmente a contratação até este momento.

Ídolo no e boa passagem pela

Quem é Fredy Guarín? O colombiano foi revelado pelo modesto Atlético Huila, e ainda jovem teve passagem rápida pelo antes de rumar para a Europa. No Velho Continente, passou a maior parte de sua carreira: foram quase dez anos, divididos em três clubes tradicionais. Foram duas temporadas no , na , mas foi no Porto onde Guarín mais comemorou.

O colombiano chegou à equipe portuguesa em 2008 e deixou o Estádio do Dragão, em 2011, tendo conquistado três vezes o Campeonato Português, e o mesmo número de taças na Supertaça Cândido de Oliveira e a Taça de . Também comemorou um título de Europa League em 2011, aparecendo com importância também para fazer gols decisivos – como os contra Spartak de Moscou e , respectivamente nas quartas e semifinal do certame continental.

Mais artigos abaixo

As excelentes exibições em Portugal atraíram o interesse de uma de Milão, que ainda respirava o ar recente da melhor temporada de sua história. Quando Guarín chegou, para a temporada 2011-12, entretanto, os italianos já começavam a entrar no ciclo de decadência que marcou os seus últimos anos. Ainda assim, o colombiano era tido como um dos melhores nomes no time Nerazzurri, clube que defendeu até 2016 sem conquistar títulos.

Na China, a fase mais goleadora

Contratado por 11 milhões de euros pelo Shanghai Shenhua, chegou ao futebol chinês em uma época de ascensão no futebol local. Na Ásia, atuou ao lado de Carlitos Tévez e viu sua equipe disputar costumeiramente as primeiras posições. O seu melhor ano individualmente foi 2017, quando acumulou o maior número de gols marcados em sua carreira (12) e ainda comemorou o título da Copa da China – sua única conquista no oriente. Rescindiu com o Shanghai na metade deste ano, e não entra em campo desde o mês de julho.

Preferencialmente um segundo volante, Guarín (que já esteve no Brasil para a de 2014) rende melhor centralizado, mas já atuou também pelos lados – fechando o setor, não atuando como ponta. No Vasco, chega sob a esperança de dar força, criatividade e poder de finalização ao meio-campo em um time que briga contra o rebaixamento.