Quem foi assistir o duelo entre Real Madrid x Shakhtar, nesta quarta-feira (3), pela Liga dos Campeões, para acompanhar Vinícius Júnior, pode ter se impressionado também com o futebol de outro brasileiro: o atacante Fernando.

Autor do primeiro (e único) gol do time ucraniano na partida, o atacante não só balançou as redes, mas mostrou qualidade, inteligência e ótima condição física para brigar de igual para igual com defensores do nível de David Alaba e Éder Militão.

E alguns leitores podem até ter ficado com dúvidas: quem, então, é Fernando? De onde veio o goleador que deu dor de cabeça na defesa do Real Madrid?

Quem é Fernando, destaque do Shakhtar contra o Real Madrid na Champions?

Não se preocupe se você não lembrar do jogador: Fernando dos Santos Pedro, atacante de 22 anos, é mais um daqueles garotos que deixou o futebol brasileiro sem ter muitas oportunidades de mostrar seu talento.

Nascido em Belo Horizonte, chegou a ajudar seu pai vendendo lanches na porta do estádio do Mineirão, enquanto ainda procurava tempo para estudar e treinar. É claro: até receber uma oportunidade na base do Palmeiras.

No Verdão, chegou para o sub-17, mas logo ganhou notoriedade e foi apontado como possível sucessor de Gabriel Jesus no comando de ataque do time principal. Artilheiro e decisivo, Fernando se tornou xodó da torcida e chegou a ser muito pedido no time principal.

Jogou duas vezes: contra o Vitória, na reta final do Brasileirão 2017, e contra o Ituano, no Paulistão 2018, quando fez seu primeiro gol nos profissionais. Em um momento onde o Palmeiras pouco utilizava jovens da base, logo foi negociado com o Shakhtar por cerca de 5,5 milhões de euros - na época, cerca de R$ 25 milhões.

Se você acha que o #CraqueDoVerdão foi o Fernando, dê RT neste tweet. pic.twitter.com/RuNDqF50Gy — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 12, 2018

Tendo chegado na Ucrânia com apenas 19 anos, chamou a atenção logo no início, mas caiu de produção ao longo de 2018, saindo do banco na maioria das partidas e com números bem abaixo da média em suas primeiras temporadas na Europa. Em 2019/20, inclusive, Fernando chegou a ser emprestado ao Sporting, onde jogou apenas pelo sub-23, sofrendo com problemas físicas.

De volta ao Shakhtar, jogou pouquíssimos minutos em 2020/21, com apenas um gol e uma assistência em 23 jogos. Marca que já multiplicou por muito em 2021/22.

Fernando explodiu nesta temporada. Mais maduro, assumiu a titularidade no Shakhtar e vem se tornando cada vez mais fundamental, apesar de ter perdido alguns jogos. Já tem, por exemplo, seis gols em nove jogos, além de uma assistência. Vai mostrando, então, por que os ucranianos apostaram tanto em sua contratação - e só tende a crescer no futuro.