Quem é Facundo Pellistri, uruguaio na mira de Real Madrid e City

EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images

EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images

Ele é um dos jovens monitorados por Juni Calafat, que também contratou Federico Valverde, que assim como Pellistri, jogava no Peñarol

O mira, mais uma vez, em um futuro potencial uruguaio. Depois de Federico Valverde, em 2015, a bola da vez é Facundo Pellistri, de 18 anos. Embora muito novo, o atacante já veste a camisa 10 do , um dos maiores clubes do país.

Segundo o jornal AS, da , ainda não há negociação pelo jogador, mas ele está sendo monitorado de perto por Juni Calafat. Ele foi o responsável pela contratação de Valverde, que hoje é titular indiscutível do time de Zinedine Zidane.

Calafat não foca somente no futebol uruguaio, muito pelo contrário. Foi ele também quem levou Vinícius Júnior, Rodrygo e Reinier ao Santiago Bernabéu, dominando as contratações das grandes estrelas que surgiram no futebol brasileiro.

Mais times

Um dos maiores ídolos do e atual treinador do Peñarol, Pablo Forlán recentemente falou: "Ele é muito jovem, estamos gostando". E, embora o atleta tenha o sonho de jogar na Europa, ele queria disputar antes a com o clube aurinegro.

Ele estreou contra o Atlhetico Paranaense, em Curitiba, aos 27 minutos do segundo tempo, mas não evitou a derrota de sua equipe por 1 a 0. No segundo jogo da equipe, foi titular e jogou os 90 minutos na vitória contra o , da , também por 1 a 0.

O Real Madrid tem concorrentes pela contratação do uruguaio. No , o já demonstrou interesse pelo atacante, enquanto que na , o também monitora a situação de Pellistri.

Outros clubes europeu também miram a contratação do jogador. O , que tem um clube no Uruguai, já cogitou contratá-lo, assim como o , que já consultou o Peñarol sobre o camisa 10.