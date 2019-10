Quem é Fabián Ruíz, meia do Napoli na mira de Barça e Real Madrid?

Jogador do clube italiano encantou toda a Europa no campeonato local e em seus primeiros jogos na seleção

e parecem destinados a se enfrentar em uma batalha para assinar com a estrela do , Fabian Ruiz. Os dois clubes estão de olho no mercado para contratar um novo meio-campista e apontaram para o jogador de 23 anos depois de se estabelecer na e na Seleção Espanhola.

O atleta da equipe nacional espanhola tornou-se um dos meias mais admirados da Europa desde que apareceu no Real Betis em 2018 e acabou indo para a Napoli em troca de 30 milhões de euros. Desde então, ele marcou oito gols em 48 jogos na e se tornou um dos jogadores mais importantes da Série A.

O Barcelona planeja fazer uma série de mudanças no meio de campo, começando com a provável saída de Ivan Rakitic. Os Blaugranas já tentaram assinar com Fabian Ruiz em 2017, oferecendo-lhe uma oferta para se juntar à equipe B. O Betis, no entanto, recusou liberá-lo por apenas 2 milhões de euros e agora eles terão que arriscar mais em uma eventual contratação.

O Real Madrid também quer renovar antes do fim da temporada, cogitando possíveis saídas de Luka Modric e Toni Kroos. Os merengues já tentaram as contratações de Paul Pogba, Christian Eriksen e Donny van de Beek, mas Fabian também está entre os candidatos.

Por seu lado, o Napoli não pretende vender Fabian Ruiz em janeiro e planeja oferecer ao meio-campista um novo contrato aprimorado com uma cláusula de rescisão que pode exceder os 100 milhões de euros. O presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, também é um negociador forte e não mantém um ótimo relacionamento com o Real Madrid após a falha na contratação de James Rodriguez neste verão.