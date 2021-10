Quem é Emiliano "Dibu" Martinez, o goleiro que tomou conta da Argentina e virou rei da catimba nos pênaltis?

O goleiro é hoje uma das figuras mais populares da Albiceleste, embora até agora tenha sido um pouco tímido para pedir uma selfie a Messi

Emiliano Martínez não era exatamente desconhecido para os torcedores da Argentina antes da Copa América, mas também não era um nome familiar.

Certamente seria difícil encontrar alguém que tivesse ouvido a voz do goleiro do Aston Villa, e as expectativas quando ele recebeu a ligação do técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, estavam longe das alturas.

Na verdade, se não fosse pela inoportuna luta contra a Covid-19 sofrida por Franco Armani dias antes da primeira partida da Albiceleste em junho - uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile -, Martínez poderia até mesmo ter passado um mês aquecendo o banco de reservas.

Em vez disso, o destino interveio para dar a "Dibu" sua chance e, como ele costuma fazer com quase tudo que é disparado em sua direção, ele agarrou com as duas mãos.

Em meados de julho, o goleiro novato e ex-substituto do Arsenal se tornava um herói na Argentina, tanto por suas travessuras de pênaltis, agora infames, quanto pela sequência de atuações impecáveis, ​​que deu o título da Copa América para a Argentina contra o Brasil.

Os gritos de Martinez de: “Mirá que te como!” (Olha, vou te comer vivo!) e “Estás nervioso, hein?” (Você está nervoso, hein?), serviram para distrair os cobradores de pênaltis da Colômbia na semifinal. Os gritos já entraram no rico vocabulário do futebol argentino, ao lado de alguns como de Diego Maradona - que cunhou a frase "a Mão de Deus".

E em setembro, ele provou que não confinaria esses jogos mentais ao cenário internacional, convidando ninguém menos que o especialista em pênaltis do Manchester United, Cristiano Ronaldo, para marcar uma cobrança de pênalti nos minutos finais em um jogo da Premier League, que teria custado um empate para o Aston Villa, mas em vez disso foi lançado nas nuvens pelo atordoado compatriota Bruno Fernandes.

Assim como na Copa, ele comemorou com alguns gestos, que nada fizeram para aplacar a raiva do torcedor da casa - e das quais, menos de um mês antes, ele admitiu se arrepender.

(Foto: Getty/Goal)

“Comemorar depois de parar um pênalti ou conversar com o adversário não é o exemplo que quero dar às crianças”, disse ao El País. “Mas foi o que saiu na época."

“Por trás do sucesso de cada jogador está muito esforço e sacrifício. Saí de casa com 12 anos para morar na pensão e tive que passar por muitas adversidades antes de chegar onde estou hoje."

“Essa é a mensagem para os jovens, não um meme ou uma celebração.”

Quando o jogador de 29 anos era criança, o gol da Albiceleste era ocupado por Carlos Roa, que também alcançou o status de herói graças às defesas de pênaltis na Copa do Mundo de 1998 contra a Inglaterra.

Roa, um devoto Adventista do Sétimo Dia, viria mais tarde às manchetes quando se aposentou do futebol para aguardar o apocalipse, que ele acreditava que acompanharia a virada do milênio.

A lenda do Paraguai, José Luis Chilavert, também passou seus melhores anos na Primeira Divisão Argentina com o Vélez Sarsfield, eliminando de forma memorável a grande equipe do Milan de Fabio Capello, que incluía Zvonimir Boban, Roberto Donadoni, Dejan Savicevic, Paolo Maldini e Franco Baresi para vencer a Copa Intercontinental de 1994.

Famoso pelo cachorro ameaçador que usava na camisa, Chilavert também se divertia com a intimidação nos pênaltis, tanto entre as traves quanto ao chutar ele mesmo.

Sobre as ações de Martínez contra a Colômbia, ele saltou em defesa do argentino, enquanto contava sua própria história envolvendo outro grande personagem sul-americano, Rene Higuita, de um confronto de 1989 entre o Paraguai e os Cafeteros.

(Foto: Getty/Goal)

“O sacrifício que (Martínez) fez tão jovem ao deixar sua família pela Europa, agora as pessoas só o veem salvando um pênalti e chamando a atenção para si mesmo, então dizem que ele desrespeitou os jogadores da Colômbia, não!” ele disse à Radio Blu. “Pelo contrário, mostrou personalidade, autoconfiança e comprovou a sua qualidade."

“Quando subi e coloquei a bola no chão, Higuita veio e começou a me dizer que eu estava com medo, pálido e ele estava tentando me deixar nervoso. Então eu ri e ele me perguntou: "do que você está rindo?" Eu disse que estou rindo porque finalmente encontrei um homem que era mais feio do que eu. Eu cumpri o pênalti, fiz um gol e ganhamos por 2 a 1.”

Mesmo a melhor conversa fiada, é claro, por si só não é suficiente para ser um grande goleiro. Por trás dos insultos de Martínez, está um dos mais completos e talentosos goleiros da Premier League, florescendo depois de anos esperando pela chance de brilhar no Emirates Stadium.

A porcentagem de defesas do arqueiro do Aston Villa na temporada de 2020/21 foi maior do que qualquer outro titular da Premier League, enquanto apenas Edouard Mendy, do Chelsea, e Ederson, do Manchester City, registraram mais jogos sem sofrer gols do que os 15 do argentino - apesar de enfrentarem mais chutes à gol em toda a campanha do que os dois juntos.

Tendo sofrido 67 gols na temporada anterior, quando escapou do rebaixamento. A defesa do Villa quase inalterada de 2019/20 permitiu a entrada de apenas Martínez no time titular. Isto gerou o sétimo melhor desempenho defensivo de qualquer time da Premier League, e fundamental para garantir um acabamento confortável na metade da tabela.

Martínez comete poucos erros, sente-se confortável com os dois pés e com as duas mãos e brilha não apenas como um defensor de chutes, mas também em suas jogadas aéreas. Sua distribuição, embora longe de ser perfeita em comparação com alguns de seus colegas jogadores, é sólida o suficiente para ir do ponto A ao B.

Ele é, em resumo, o tipo de goleiro versátil que qualquer clube ou nação teria a bênção de contar em seu plantel.

(Foto: Getty/Goal)

Também para a Argentina, ele representou um obstáculo formidável entre as traves.

Apenas quatro gols escaparam das mãos de Martínez em suas nove partidas até o momento; um deles foi um rebote de pênalti marcado por Arturo Vidal depois que o chileno viu seu chute ser defendido; outro foi o pênalti de consolação de Yeferson Soteldo em setembro - uma das raras ocasiões em que seus jogos mentais não produziram os resultados desejados.

Tudo isso, somado ao seu desafio à proibição da Premier League de viajar para a América do Sul para as eliminatórias da Copa do Mundo em setembro, o que apenas deu um novo impulso ao seu status de fora-da-lei.

Significa que um homem que há apenas seis meses poderia ter caminhado pelas ruas de Buenos Aires e quase não despertar uma sobrancelha levantada do público, em geral agora comanda uma sequência de volta para casa, talvez apenas superada pelo capitão e ícone nacional, Lionel Messi.

O próprio Martínez compartilhou no Instagram pôsteres pendurados nas paredes de escolas em toda a Argentina proclamando: “Esta sala de aula é protegida por Dibu”, acompanhados por sua foto e frase de efeito, “Olha, vou te comer vivo”.

Deitado sob a bravata em campo, no entanto, parece estar um indivíduo modesto com os dois pés firmemente plantados no chão.

Ele está feliz em admitir que 'se aqueceu' para a crucial final da Copa América contra o Brasil em julho ao passar a noite jogando Call of Duty com amigos na Argentina, e promete que nesta atual janela internacional finalmente terá coragem de pedir uma foto para Messi.

“Eu quero que meu filho Santi tenha quando crescer”, diz ele. “Tenho vergonha de perguntar a ele porque ele deve ser perguntado o tempo todo.”

Se Emi alguma vez se sentiu desconfortável perto de Messi em campo, ele não demonstrou. A camisa 1 da Argentina será sua nas próximas partidas contra Paraguai, Uruguai e Peru, a partir desta quinta-feira (7), em Assunção.

Se ele continuar a misturar performances estelares com aquela provocação arrogante aos melhores atacantes do mundo, sua estrela só vai continuar a crescer com o apoio de sua seleção.