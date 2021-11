Quem é Eddie Howe, o primeiro técnico do 'novo' bilionário Newcastle?

O Newcastle, "novo milionário do pedaço", já tem seu novo treinador. E trata-se de um nome que pode surpreender quem não costuma acompanhar o futebol inglês com mais afinco.

Nada de Conte ou Zidane: o novo técnico dos Magpies é Eddie Howe, ex-Bournemouth e que estava livre no mercado após deixar a equipe do sudoeste do país.

Um nome sem tanto "brilho" quanto outros que vinham sendo especulados, mas com credenciais de luxo no futebol inglês: o ex-defensor já recebeu várias honrarias por seu período trabalhando no Bournemouth e foi fundamental para a ascensão do clube até a Premier League.

Tendo assumido a equipe do Bournemouth - onde passou a maior parte da sua carreira e virou ídolo - em crise financeira e virtualmente rebaixada para a quarta divisão, em 2008, Howe não conseguiu evitar o rebaixamento dos Cherries.

Em seu primeiro ano tendo uma pré-temporada para trabalhar, porém, fez grande campanha e terminou na segunda posição na League Two, a quarta divisão inglesa. Após período sem tanto sucesso no Burnley, o treinador voltou ao Bournemouth em 2012, onde tirou o time da zona do rebaixamento para conquistar nova promoção: desta vez, voltou à Championship, a segunda divisão na pirâmide do futebol inglesa.

E em 2014/15, Howe se colocou mais uma vez nas páginas ilustres do Bournemouth: após apenas duas temporadas na Championship, terminou a campanha de 2015 na segunda colocação e levou a equipe à Premier League pela primeira vez em sua história.

Passou cinco temporadas na primeira divisão inglesa, tendo conquistado um nono lugar em 2016/17 em sua melhor campanha. Deixou o clube após seu rebaixamento em 2019/20, porém, por comum acordo, e estava livre no mercado desde então, tendo recusado propostas de equipes como o Celtic, da Escócia.

Com um futebol ofensivo e coletivo, Eddie Howe se notabilizou por atacar mesmo as principais equipes da Inglaterra e por obter o melhor de jovens jogadores - bem como formações com pontas e laterais muito abertos, abrindo o campo e atuando com muita intensidade. Assim, conquistou grandes vitórias e sofreu derrotas acachapantes. Como esquema tático, priorizou o 4-4-2 e o 4-1-4-1, mas adaptou sua formação em jogos específicos.

Agora no Newcastle, tudo indica que Howe terá, pelo menos à partir da próxima janela, a oportunidade de montar o "elenco dos sonhos" de qualquer treinador. Resta saber se o ídolo do Bournemouth conseguirá tirar as ideias do papel e repetir o bom futebol que demonstrou no sul do país neste novo desafio, muito diferente do que teve que realizar até agora em sua carreira.