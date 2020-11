Quem é Dominik Szoboszlai, o ‘novo Cristiano Ronaldo’ do RB Salzburg?

Aos 20 anos, o jovem foi o grande nome da classificação da Hungria para a Eurocopa 2020 e foi eleito o melhor jogador de 2019-20 no futebol austríaco

Depois de apresentar Erling Haaland ao mundo do futebol, o parece ter mais uma grande jóia em seu elenco: Dominik Szoboszlai, de apenas 20 anos, que já desperta interesse em vários gigantes do futebol europeu.

Comparado a ninguém menos que Cristiano Ronaldo, o jovem foi um dos principais nomes na classificação da Hungria para a Eurocopa 2020. Após marcar um belo gol contra a , Szoboszlai voltou a decidir, desta vez contra a Islândia, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, garantido a vitória de virada de sua seleção e a classificação para a .

Szoboszlai just casually walked it in, what a day for Hungarian football 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/pIaWEegLUd — Feri (@GalacticosRtg) November 12, 2020

Apesar da pouca idade, o húngaro já foi especulado como possível reforço de diversos times, como de Munique e . Porém, por interesses da Red Bull, a jovem promessa pode se transferir primeiro ao , antes que uma grande venda seja feita. Mesmo assim, o é um dos principais interessados em Szoboszlai, que também já é observado de perto pelo , de acorodo com o jornal As.

“Há muita especulação [sobre meu futuro]. Claro, é uma grande honra estar ligado a clubes gigantes como Juventus, Bayern ou Arsenal, mas nesta fase da minha carreira, me concentro apenas em minhas funções e no meu desenvolvimento no Salzburg", comentou o jovem em entrevista exclusiva à Goal.

Mas quem é Dominik Szoboszlai?

Foto: Getty Images

Depois de jogar nas categorias de base de vários clubes da Hungria, Szoboszlai foi à Áustria, em 2016, para se juntar ao RB Salzburg. Então, em janeiro de 2018, assinou seu primeiro contrato e, poucos meses depois, foi integrado ao elenco principal de seu novo time, com apenas 17 anos.

Na última temporada, Szoboszlai se estabeleceu definitivamente como titular da equipe, que teve como vitrine a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Embora os austríacos tenham terminado em terceiro no grupo E, atrás de e , eles deixaram uma boa impressão. O camisa 10 começou cinco dos seis jogos e marcou na vitória por 6 a 2 diante do .

Além disso, ainda em 2019-20, ele foi peça fundamental para sua equipe nas conquistas da e da Copa da Áustria. No total, ele disputou 40 partidas por todas as competições, nas quais marcou 12 gols e deu 18 assistências, sendo eleito como o melhor jogador da temporada austríaca.

Com o bom desempenho, o meia-atacante versátil e com chutes poderosos de fora da área, despertou interesse de gigantes como , , , Napoli, e Arsenal. Apesar disso, ele preferiu seguir no Salzburg e disputar mais uma Liga dos Campeões com o clube.



“Falei com a minha família e com o meu empresário e decidi ficar em Salzburgo. Gosto da ideia de jogar mais uma vez a ”, explicou o jogador na temporada passada.

Agora, depois de ser decisivo para a classificação da Hungria para a , Szoboszlai retomou os holofotes do futebol europeu. Além do Arsenal, que segue como um dos maiores interessados na jovem promessa, o Real Madrid também está monitorando sua situação, segundo o jornal As, da .

O interesse merengue poderia fazer com que sua ida ao RB Leipzig seja interrompida. Mesmo assim, parece apenas uma questão de tempo para que o jovem húngaro complete uma transferência para algum gigante da Europa, assim como aconteceu com Erling Haaland.