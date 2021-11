Quem é David Martínez, zagueiro do River Plate que despertou interesse de Palmeiras e Flamengo?

Além das grandes disputas dentro de campo, Palmeiras e Flamengo, dois dos principais e mais ricos times do Brasil, podem travar uma batalha nos bastidores. Os dois clubes estão interessados em David Martínez, zagueiro do Defensa y Justicia, emprestado ao River Plate.

Finalistas da Libertadores e ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo já começaram a se planejar para 2022. De um lado o Verdão, com Leila Pereira assumindo a presidência e prometendo reforços, do outro o Rubro-Negro querendo peças pontuais para fortalecer seu elenco. No entanto, ambos se interessaram pelo mesmo jogador.

David Martínez, zagueiro do River Plate e da seleção paraguaia chamou a atenção dos gigantes brasileiros. Os argentinos, que têm contrato de empréstimo firmado com o jogador, têm encontrado entraves para a renovação e, segundo o Diário Olé, da Argentina, o Palmeiras já está até preparando uma proposta por ele.

Enquanto isso, o Flamengo se assustou com os valores pedidos pelo Defensa y Justicia. O clube teria oferecido o zagueiro ao Rubro-Ngero por um valor de cerca de 3,6 milhões de dólares, o que afastou o clube carioca das negociações.

Aos 23 anos, Martínez, que também despertou o interesse do Besiktas, da Turquia, é considerado um dos grandes nomes do atual elenco do River Plate. Bastante regular, ele agrada a torcida, e, além de um título, conquistou um espaço na seleção paraguaia.

Vendo o jogador viver uma boa fase, o clube ainda enfrenta problemas para comprá-lo em definitivo junto ao Defensa, já que o preço de seu passe é cada vez maior. Segundo o Olé, a pedida para liberar o jogador é de três a quatro vezes maior do que anteriormente.

O Flamengo parece fora da jogada, mas River e Besiktas prometem uma briga boa para o Palmeiras, que promete não medir esforços para ter os reforços que deseja.