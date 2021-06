Quem é Cristian Romero, o zagueiro que arrumou a Argentina e é alvo do Manchester United?

A estrela da Atalanta cada vez mais vai se provando um talento de elite no futebol mundial

Já faz algum tempo que a seleção da Argentina vem tendo problemas no seu sistema defensivo. Em 2018, por exemplo, a equipe de Jorge Sampaoli contou com os criticadíssimos Marcos Rojo e Nicolás Otamendi como titulares, na Copa do Mundo. E nem mesmo a seleção vice-campeã mundial em 2014 contou com unanimidades: Fede Fernández e Ezequiel Garay, ambos longe de estar entre os melhores do mundo, foram titulares na campanha dos argentinos.

Assim, muitos esperavam pelo surgimento de um defensor com potencial para "arrumar" a zaga da seleção argentina e chegar ao nível mais alto do futebol mundial. Com Cristian Romero, esse jogador finalmente parece ter aparecido.

Revelado pelo Belgrano, atuou em apenas 16 partidas pela equipe de Córdoba antes de ser negociado com o Genoa, em 2018, quando tinha apenas 20 anos. Titular em seus dois primeiros anos na Serie A italiana, logo foi contratado pela Juventus e subsequentemente emprestado a Atalanta. E foi lá que o jovem se transformou em um dos principais defensores do Campeonato Italiano.

Eleito melhor defensor da Serie A na premiação oficial do torneio em 2020-21, Romero é mais um nome que vem se afirmando na empolgante equipe da Atalanta e já atrai atenção no exterior.

Robin Gosens, da Alemanha, teve atuação estelar contra Portugal, na Eurocopa, com um gol e duas assistências. Aleksei Miranchuk, enquanto isso, marcou um golaço pela Rússia contra a Finlândia, ao passo que Matteo Pessina também balançou as redes pela Itália. Todos jogadores da Atalanta que vão chamando a atenção em torneio continentais.

Cristian Romero é mais um da lista. Ainda oficialmente atleta da Juventus, deve logo ser contratado em definitivo pela equipe de Bérgamo - o passe do defensor está pré-fixado em 25 milhões de euros -, ao mesmo tempo em que vai se consolidando como pilar da zaga da seleção argentina.

Mesmo que seja contratado em definitivo, não deve ficar muito tempo na Itália: equipes como o Manchester United já estariam interessadas no jovem.

O treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, depositou sua confiança no novato: "Ele tem toda a nossa confiança, é um garoto espetacular." explicou para repórteres no começo de junho. "Ele tem tudo para ficar na seleção durante muito tempo."

E assim como Scaloni preveu, Romero não demorou até tirar as dúvidas de qualquer um que ainda não tivesse o assistido jogar.

O defensor foi titular em três do quatro jogos da Argentina neste mês, só ficando de fora na estreia na Copa América diante do Chile devido a uma lesão que havia sofrido no jogo anterior, contra a Colômbia.

No período, se destacou como um defensor consistente e tranquilo, fazendo o seu papel com seriedade. Além da ótima performance defensiva, marcou pela primeira vez na seleção também diante da Colômbia.

Contra a dupla Luis Suárez e Edinson Cavani, junto de Nicolás Otamendi, se destacou. Por mais que o Uruguai não tenha conseguido criar, com três volantes e pouca mobilidade ofensiva, Romero e o sistema defensivo da Argentina impedirar praticamente todos os avanços da Celeste, que não conseguiu chutar a gol nos 90 minutos de uma vitória tranquila por 1 a 0.

"Quando você tem jogadores que o ajudam a se adaptar, tudo fica mais fácil," Romero explicou após a vitória. "Desde o primeiro dia, eu encontrei um grupo fantástico, que ajudou na minha adaptação."

"Isso é algo que eu estava buscando a muito tempo. Eu sou muito grato à comissão técnica. Eu sei o que essa camisa significa. Nós estamos indo com calma, mas temos um grupo fantástico e podemos alcançar o inesperado."

A Argentina volta aos gramados nesta segunda-feira (21) em seu terceiro jogo pela Copa América, contra o Paraguai, sempre um adversário complicado. Uma vitória dará a classificação ao time de Scaloni, além de garantir uma posição entre os dois primeiros colocados.

Pensando em um final hipotética contra o Brasil, no passado, muitos imaginavam que a Argentina nao teria qualidade suficiente em sua defesa para impedir as investidas de Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus, Gabigol e cia. Agora, com Romero, existe uma esperança de que a equipe finalmente vá encontrar uma solidez maior.

Observando o jovem dentro de campo, é impossível imaginar que ele tem apenas três jogos pela seleção. Romero aparenta mais ser um veterano, um Walter Samuel ou um Roberto Ayala, do que um jogador de apenas de 23 anos. Após tanto tempo, o futebol argentino pode depositar suas esperanças em um defensor capaz de brilhar no mais alto nível.