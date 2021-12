Quem é Carlos Carvalhal, um dos nomes cotados ao cargo de treinador do Flamengo?

O Flamengo segue de olho no mercado em busca de um novo treinador para ocupar a vaga deixada por Renato Gaúcho a partir da temporada de 2022. Encontrando entraves em alguns de seus favoritos, o clube se voltou, agora, para Carlos Carvalhal, que atualmente comanda o Braga, de Portugal.

Depois de ver a renovação de Marcelo Gallardo com o River Plate e Jorge Jesus ganhar fôlego ao classificar o Benfica para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Flamengo esfriou o interesse pela dupla e começou a olhar para outros treinadores. Um deles, antigo interesse do clube carioca, é Carlos Carvalhal, que chegou a ser cotado para substituir o Mister em 2020.

Aos 56 anos, Carvalhal, que jogou como zagueiro em seus tempos de atleta em clubes como Braga e Porto, tem passagens por times da Grécia, Turquia, Inglaterra e País de Gales, além de uma série de equipes de Portugal, sua terra natal - oito da primeira divisão. Ao todo, desde 1998, já são 17 trabalhos como treinador, no entanto, a grande maioria em times de menor expressão.

A falta de experiência em grandes equipes e em trabalhar com um elenco cheio de estrelas e títulos é uma das preocupações que faz Carvalhal não ser unanimidade no Flamengo. Além disso, o fato de ele ter uma multa rescisória atrapalha o Rubro-Negro. No entanto, é visto como uma boa aposta.

Carvalhal, que tem uma UEFA Pro License, maior certificação disponível para treinadores europeus, tem apenas duas conquistas de título em seu currículo: uma Taça da Liga conquistada com o Vitória FC, na temporada 2007/2008, e uma Taça de Portugal, conquistada agora em 2020/2021 com o Braga.

Enquanto ainda estuda o nome de Carvalhal, o Flamengo segue monitorando e pensando em outros treinadores. Por parte do português, porém, existe carta branca e interesse na negociação com o Rubro-Negro, que recusou anterioirmente.