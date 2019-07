Quem é Carles Pérez, autor dos dois gols do Barcelona sobre o Vissel Kobe de Iniesta

Revelado pelas divisões de base do clube catalão, Carles Pérez marcou duas vezes diante do time japonês, na manhã deste sábado (27)

Antoine Griezmann foi apenas um coadjuvante em sua segunda partida pelo - o amisotoso contra o Vissel Kobe, time de Andrés Iniesta. O atacante francês esteve em campo por apenas 45 minutos e, quando já estava no banco de reservas, viu um jovem das divisões de base, Carles Pérez, balançar as redes duas vezes e garantir o triunfo para o time de Ernesto Valverde. Mas quem é o garoto de 21 anos que se destacou contra os japoneses no triunfo por 2 a 0?

Nascido em Granollers, a 30 quilômetros de Barcelona, o atacante chegou à La Masía em 2012 depois de iniciar a sua passagem no futebol no rival , também da Catalunha.

Desde então, o ponta passou a se destacar pelo clube e até recebeu convocações para a seleção espanhola. Ele acumula 14 chamados para a equipe nacional sub-17.

Ele fez a sua primeira aparição na categoria de profissionais em 3 de outubro de 2015, quando ainda era um adolescente. Carles Pérez entrou em campo na vaga de Maxi Rolón no empate em 0 a 0 com o pela Segunda División B.

Em julho de 2017, Pérez foi definitivamente promovido ao time B do Barcelona, agora na Segunda División. Ele fez a sua primeira partida no time em 19 de agosto de 2017, ao substituir Vitinho na vitória por 2 a 1 sobre o Real .

Carles Pérez ainda não tem uma definição sobre a sua participação no time principal do Barcelona. No entanto, já mostrou as credenciais para o técnico Ernesto Valverde.