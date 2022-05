Quem é Aurélien Tchouaméni, o meio-campista disputado por Real Madrid e PSG?

Jogador de 22 anos chamou a atenção dos espanhóis e franceses, criando nova rivalidade após decisão de Mbappé ter sido tomada

Com apenas 22 anos, Aurélien Tchouaméni reacendeu a rivalidade PSG x Real Madrid, após a decisão de Kylian Mbappé ter sido tomada e o jogador ter escolhido ficar com a equipe da capital da França.

O jovem meia francês já havia chamado, anteriormente, a atenção do Real Madrid, com a equipe espanhola realizando a negociação com o atual atleta do Mônaco há alguns meses. No entanto, após a confirmação de Mbappé no PSG, o próprio jogador indicou Tchouaméni para a equipe da França, e os Blancos parecem ainda mais ansiosos pela contratação da jóia de modo que vençam nesta segunda disputa.

Caso haja acordo, o Real pretende anunciar o jogador após a Liga dos Campeões, para que o elenco possa se concentrar na final o foco esteja voltado ao duelo contra o Liverpool.

Quem é Aurélien Tchouaméni, o francês disputado por Real e PSG?

Getty Images

Nascido em 27 de janeiro de 2000, na cidade de Rouen, na França, Tchouaméni é descendente de camaroneses mas natural do país em que nasceu. Inclusive, estreou na seleção nacional em setembro de 2021, marcando um gol em oito confrontos disputados, com seis vitórias e dois empates.

Na última temporada, ajudou o Mônaco a fazer uma grande temporada, equipe que ficou na terceira colocação do Campeonato Francês, com uma sequência de dez jogos de invencibilidade. Com boa qualidade de chutes e potência, o atleta é forte fisicamente e tem ótimo tempo de bola para realizar desarmes precisos, apesar de receber bastante cartões amarelos, algo normal entre marcadores.

Tchouaméni também possui um bom passe de longa distância e grande visão de jogo, que auxiliam nas assistências à equipe. Aos 22 anos, ainda jovem, tem grande potencial para substituir uma possível saída de Kroos, do Real Madrid, por exemplo, caso entre em acordo com a equipe da Espanha. No caso do PSG, poderá fazer dupla com Neymar, caso o brasileiro não saia do clube, e os dois somados poderão causar grande perigo à defesa adversária.

O jogador teve início no Bordeaux, onde cresceu e se aprimorou no nível de futebol mundial, como acabou sendo reconhecido atualmente no Mônaco e, possivelmente, pode acabar caminhando para novos ares, seja no Real Madrid ou no PSG. Na temporada 2021/22, Tchouaméni somou 50 partidas disputadas, com cinco gols e três assistências, além, claro, dos desarmes e criações de jogadas.