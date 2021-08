Quem é Augusto Galván, novo jogador do Santos emprestado pelo Real Madrid?

O jovem era considerado o maior destaque de uma geração histórica na base do São Paulo e saiu muito cedo em direção à Espanha

Novo reforço do Santos, Augusto Galván chegará por empréstimo do Real Madrid, mas engana-se quem pensa que o meio-campista já é bem rodado no futebol.

Com 22 anos, o jogador tem pouquíssima experiência no futebol profisisonal, mas chega com ótimas referências, tanto nas categorias de base do São Paulo, tanto nas seleções brasileiras das divisões inferiores, onde sempre se destacou.

Meia de muita qualidade técnica, chamou a atenção no Tricolor muito cedo, mesmo atuando em uma geração considerada histórica dentro do clube: atuou junto de nomes como Tuta, Antony, Luan, Helinho, Gabriel Sara, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Brenner.

Assim, era tratado como um dos maiores expoentes da geração, justamente pela qualidade técnica e criatividade dentro de campo. Atributos que fizeram o garoto se destacar em competições como o Paulista sub-15, por exemplo, e o levaram a ser convocado para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20.

Os mesmos que chamaram a atenção do Real Madrid, sempre buscando levar os maiores talentos brasileiros ainda muito jovens. Foi aí que a equipe espanhola chegou a um acordo com o São Paulo: os merengues pagaram cerca de três milhões de euros (R$ 9,6 milhões, na época), para assinarem com o jogador, em 2017.

Chegando na Espanha, porém, não conseguiu ter o mesmo brilho. Até teve bons momentos no Real Madrid B, mas pouco atuou no Castilla e começou a ser emprestado. Atuou no Cultural Leonesa e no Las Rozas, ambas equipes da terceira divisão, sem mostrar todo o seu talento.

A expectativa é que Augusto consiga mostrar, agora no Brasil, a mesma criatividade, presença ofensiva e qualidade técnica que o levou a ser um dos principais nomes brasileiros para o futuro, seguindo os passos de Allan, ex-Liverpool, e Caio Henrique, ex-Atlético de Madrid, dois jogadores que se recuperaram ao serem emprestados para o futebol brasileiro e hoje conseguem desempenhar ótimo papel em suas equipes.

O Santos, então, ganha um jogador que pode ser muito útil no esquema de Fernando Diniz, já que se notabiliza justamente pelo jogo coletivo, pela imprevisibilidade e técnica. Resta saber se Augusto Galván conseguirá mostrar finalmente a que veio no futebol profissional.