Quem é Angel Gomes, a revelação que deve deixar o Manchester United de graça?

A renovação de contrato do meio-campista de 19 anos está travada e a joia pode sair dos Red Devils assim como Pogba no começo da carreira

O contrato de Angel Gomes com o se encerra nesta terça-feira, 30 de junho, e o jovem de 19 anos não renovará seu vínculo, deixando o clube de graça. A situação semelhante a de Paul Pogba, em 2012, que também deixou o clube de maneira igual naquele ano.

Embora não haja garantias de que Gomes alcancará o mesmo nível de Pogba, recontratado pelo United em 2016 por um valor recorde na época, as semelhanças chamam a atenção. Gomes atua na mesma posição que o francês campeão do mundo e sai de Old Trafford com pouquíssimos jogos.

Quem é Angel Gomes?

Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes é meio-campista, tem 19 anos e nasceu em Londres. Ele é filho de Gil Gomes, ex-atacante que defendeu , e outros times.

Jogador do Manchester United desde seus seis anos, Gome sempre foi considerado uma promessa. Ele foi o capitão e camisa 10 da na conquista do de 2017, que tinha outros nomes como Callum Hudson-Odoi e Phil Foden, atuais titulares de e , respectivamente. Na semifinal do torneio, a Inglaterra venceu o Brasil por 3 a 1.

Gomes estreou pelo time principal do United no último jogo da temporada de 2016-17, contra o , substituíndo o ídolo Wayne Rooney nos minutos finais da partida. Porém, desde então o jovem recebeu pouquíssimas chances no time, tanto com José Mourinho quanto com Ole Gunnar Solskjaer.

Na atual temporada, o jovem participou apenas de três jogos, todos na , e não teve muito destaque: não marcou gols e nem deu assistências. Desde sua estreia, Gomes atuou em somente 46 minutos na Premier League, somando todas as suas participações (foram 10 jogos).

Antes de deixar o clube, foi oferecido ao jogador uma renovação contratual de 30 mil libras semanais e Solskjaer gostaria de manter o jogador no clube. Gomes e seus representantes, porém, estão preocupados com o tempo de jogo do jovem nos Red Devils.

Alguns clubes já demonstraram interesse em contar com Gomes. O Chelsea seria um dos candidatos, assim como o , o Hamburgo e o Benfica.