Quem deve ser o próximo técnico do Bahia?

Clube entra em fase final de entrevistas e tem cinco nomes em pauta para a vaga de Dado Cavalcanti. Brasileiro, argentino e uruguaio são cotados

O Bahia trabalha nos bastidores para definir seu novo técnico após a saída de Dado Cavalcanti, na última terça-feira (17). Neste momento o clube está na fase final das entrevistas com os candidatos e tem cinco nomes em pauta para o cargo, segundo apurou a reportagem. Os nomes desses profissionais não foram revelados. O desejo é definir o treinador o mais rápido possível.

Bahia em fase final de entrevistas com candidatos a técnico.

Cinco profissionais na pauta do clube para o lugar vago após a saída de Dado Cavalcanti.

— Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 18, 2021

A Goal apurou que entre os candidatos estão técnicos brasileiro, argentino e uruguaio. Desde a última terça-feira a diretoria do Bahia conversa internamente para buscar um nome de consenso e trata o assunto como prioridade nos bastidores.

Neste momento estão livre no mercado da bola nomes como Rogério Ceni (ex-Flamengo) e Tiago Nunes (ex-Grêmio). Dorival Junior (sem trabalhar desde que dirigiu o Athletico-PR, em 2020) é outro que está livre no mercado, mas a reportagem apurou que não houve contato com o técnico.

Atualmente 13º colocado do Brasileirão, com 18 pontos, o Bahia anunciou a saída de Dado Cavalcanti sem especificar se houve comum acordo ou demissão.

Pela nova regra da Série A, os clubes não podem contratar um terceiro técnico caso demitam dois treinadores na mesma competição. Nesses casos, seria necessário usar um funcionário já registrado no clube, como por exemplo alguém da base ou um auxiliar. Em meio à definição do novo profissional, a atividade de terça-feira foi comandada pelo português Bruno Lopes.