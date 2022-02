Quem deve ser o novo técnico do Grêmio após a demissão de Mancini?

Após 18 partidas pelo Grêmio, com nove vitórias, três empates e seis derrotas, Vágner Mancini foi demitido do cargo de técnico do Grêmio nesta segunda-feira (14). O último confronto comandado pelo treinador foi no último domingo (13), no empate em 1 a 1 contra o Juventude.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice-presidente de futebol do Tricolor gaúcho, Dênis Abrahão, anunciou o desligamento com os trabalhos de Mancini pelo clube.

O Grêmio acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021 aos comandos de Vágner Mancini, que chegou na tentativa de recuperar o clube. Pelo Gauchão 2022 com o treinador, o clube havia feito quatro confrontos, com três vitórias e um empate.

Quem pode ser o novo técnico do Grêmio?

A lista de técnicos que podem surgir para substituir Mancini ainda se preenche aos poucos, mas até o momento os nomes de Lisca, Roger Machado e Mano Menezes podem ser os favoritos para assumir o comando do Tricolor, como confirmou a GOAL.

Roger Machado saiu do Fluminense com 42 duelos disputados em 2021, com 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ao lado, Mano Menezes, que era ligado ao Corinthians mas foi opção excluída pela diretoria alvinegra e que está sem clube atualmente, também surge como possível substituto de Mancini no Grêmio.

Já Lisca, que treinou o Vasco em 2021 por apenas 12 jogos, não treina nenhum clube no momento e é mais um técnico que aparece como opção para o comando do Tricolor.