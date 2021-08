Quem deve ser o novo técnico do Cruzeiro?

Na zona de rebaixamento da Série B, o time celeste tenta encontrar um novo comandante. Confira os nomes especulados

Desde a saída de Mozart do comando do time, no último dia 30 de julho, o Cruzeiro está buscando um novo treinador. Alguns nomes já foram cogitados pela diretoria cruzeirense, mas nenhum acerto foi divulgado pelo clube até o momento.

Um dos profissionais que foi contatado pelo Cruzeiro foi Tiago Nunes. O ex-treinador de Corinthians e Grêmio está sem clube desde a saída do clube gaúcho no início de julho.

Conforme apurou a Goal, Rodrigo Pestana, diretor de futebol do time celeste, entrou em contato com Tiago Nunes na manhã desta segunda-feira (2). A conversa entre os dois teve um tom informal sobre futebol para que o diretor entendesse um pouco mais do que o treinador pensa sobre o elenco e ver se as ideias se encaixam com o grupo.

A definição sobre o novo treinador do clube só deve acontecer após conversas similares acontecerem com outros treinadores vistos com bons olhos pela diretoria cruzeirense. Um nome analisado pela cúpula do clube é o de Dorival Júnior.

Sem trabalho desde agosto do ano passado, quando deixou o Athletico-PR, Dorival é tratado como uma opção interessante pelo departamento de futebol, como informado pela Goal. O Cruzeiro deve procurá-lo em breve para entender o planos do treinador.

Uma outra possibilidade é o retorno de Vanderlei Luxemburgo. O técnico, inclusive, chegou a conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o patrocinador Pedro Lourenço nas últimas semanas sobre uma possível volta à Toca da Raposa II. Contudo, fez exigências financeiras que são vistas como obstáculo.

O Cruzeiro está na 18ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos até o momento, somou apenas 13 pontos e tem a pior defesa da competição com 25 gols sofridos. O próximo desafio da equipe cruzeirense é no sábado (7), contra o Brusque, fora de casa.