Quem deve ser o novo técnico do Cruzeiro no lugar de Felipão?

Felipe Conceição, atual técnico do Guarani, é o nome mais forte para assumir a Raposa em 2021

Sem muito tempo para pensar e já planejando a próxima temporada, o já se movimenta em busca de um novo nome para comandar a equipe na do Brasileiro após anunciar a saída de Felipão do comando técnico do clube na manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com o GE, Felipe Conceição, atual técnico do , aparece como o nome mais forte para assumir a . Com contrato até o fim de 2021, Conceição já teria avisado que só irá abrir negociação e ouvir propostas após o fim da Série B.

Ainda de acordo com a publicação, Lisca também é alvo do Cruzeiro. O treinador do já havia sido alvo do clube após a demissão de Ney Franco em 2020 e, apesar de demonstrar interesse em seguir o trabalho no América, aguarda as eleições em fevereiro para definir o seu futuro.

Na última rodada da Série B, o Cruzeiro será comandado pelo auxiliar técnico Célio Lúcio. A Raposa enfrentará o Paraná nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Durival de Britto, em Curitiba.