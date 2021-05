Quem deve ser o novo técnico do Corinthians após a saída de Vagner Mancini?

Timão demite treinador após eliminação para o Palmeiras na semifinal e busca nome no mercado. Fábio Carille, do Al Ittihad FC, é opção

O Corinthians demitiu Vagner Mancini após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras e a consequente eliminação na semifinal do Paulistão, neste domingo, na Neo Química Arena. Após a saída de Mancini, quem será o novo técnico do Corinthians?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Triste pelo resultado e por termos ficado fora de mais uma final. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Vagner Mancini e agradecer muito o seu trabalho, dedicação, junto ao Anderson Batatais e ao Claudio (Andrade, analista). Futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças. Entendemos que neste momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, depois de conversar com toda a diretoria, a gente anunciará o novo comandante", disse o presidente Duilio Monteiro Alves.

No mercado da bola, um nome apontado como opção é o de Fábio Carille, do Al Ittihad FC. O técnico tem contrato com os árabes até junho e estaria disposto a negociar uma possível volta ao Timão.

No fim de abril, ele declarou ao programa "Arena SBT" o desejo de seguir no mundo árabe. Na mesma entrevista, ele disse o seguinte sobre a atual gestão do Corinthians:

"Para mim, o Corinthians precisa ter a humildade de dar um passinho atrás e colocar a casa em ordem. A maior vitória, maior conquista da gestão do Duílio vai ser melhorar o clube. Não falo de título. E para colocar a casa do Corinthians em ordem, não serão só três anos. Vai precisar de muito mais".

Carille foi demitido do Corinthians em novembro de 2019, ainda na gestão do ex-presidente Andrés Sanchez, com quem a relação ficou estremecida. Como técnico do Corinthians, ele conquistou um Brasileirão (2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Também no mercado da bola após sair do Grêmio, Renato Gaúcho recusou recentemente a possibilidade de dirigir o Santos. Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do Sportv, o técnico declarou que pensa em descansar.

Mais artigos abaixo

"Tive algumas conversas muito boas com o presidente do Santos. Ele tem ideias maravilhosas. Mas coloquei para ele que no momento, por isso saí do Grêmio também, queria descansar um pouco, curtir minha família e amigos. Não adiantava ter saído do Grêmio e pegar outro trabalho porque precisava de descanso. Estou descansando e é aquilo que falei: daqui a pouco vou voltar", disse Renato Gaúcho.