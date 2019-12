Quem deve ser o novo técnico do Athletico? Dorival Jr. é o favorito

Técnico já estaria em Curituba para acertar detalhes da negociação com a equipe paranaense

Ainda sem técnico para a temporada de 2020, o -PR segue na busca por um substituto para Tiago Nunes, o qual deixou o clube para assumir o . Ainda assim, com poucos dias para o final de 2019, o time paranaense poderá encerrar a temporada com um comandante: Dorival Junior é o principal candidato.

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, o treinador estaria em Curitiba para negociar com a diretoria do time. Desde a saída de Tiago Nunes, em novembro, o Furacão chegou a procurar Rogério Ceni, que não aceitou o convite e renovou com o . Outro cogitado foi Sebastián Beccacece, no entanto, o técnico optou por treinar o , da .

(Foto: /Divulgação)

Recentemente, em entrevista à rádio Banda B, do , o diretor de futebol do clube, Paulo André afirmou que o time segue na busca por “um nome que poderá dar continuidade no trabalho desenvolvido nos últimos dois, três ou quatro anos”.

Além dos nomes citados acima, rumores envolvendo Roger Machado, atualmente no , Domenèc Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, e Miguel Angel Ramirez, à frente do , do , circularam nos bastidores do .