Quem deve ser o novo camisa 10 do Corinthians? Pedrinho é favorito

Luan, que poderia ser o "concorrente" do garoto pela mítica camisa 10, usará a 7

Com a saída de Jadson, um "cargo" está em aberto no - quem será o camisa dez do clube? O número, já utilizado por lendas como Rivellino, Neto e Tévez, está vago: tudo indica que o próximo jogador a usar a 10 será Pedrinho.

A numeração do elenco de 2020 ainda não foi determinada pela comissão técnica: com o clube ainda ativo no mercado, ainda não faz sentido definir nada. Luan, principal contratação do ano, é o único que já está com número definido - usará a 7, mesma camisa com que se destacou no Grêmio.

Pedrinho pode receber a camisa 10 em um momento muito representativo: é possível que o jovem finalmente receba oportunidades para atuar pelo meio. Fábio Carille, treinador do Corinthians em 2019, preferia o jogador atuando pelas pontas.

Em coletiva, Tiago Nunes deixou o papel do jogador em aberto, afirmando que ele pode atuar nas duas funções: "Pedrinho tem condição de jogar dos dois lados, tem qualidade técnica para isso. Ainda não defini como ele vai jogar. Ele tem qualidade para jogar nas duas, mas pode fazer composição com dois meias ou vir de fora. Depende de como ele vai se encaixar."

O Corinthians estreia na temporada contra o New York City FC, pela Florida Cup, na quarta-feira dia 15 de janeiro, ás 20h (horário de Brasília). Pedrinho, no entanto, não estará na delegação que viajará ao : o meia foi convocado por André Jardine para a disputa do torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23.