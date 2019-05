Quem deve entrar na lista de dispensados de Cuca no São Paulo?

Cuca indicou que alguns jogadores sabem que vão sair, após a quarta eliminação em 2019

O momento no não é bom. Após perder os dois jogos da Copa do para o e ser eliminado nas oitavas de final do campeonato que nunca conquistou, o Tricolor deve - mais uma vez - sofrer diversas mudanças em seu elenco.

O técnico Cuca falou após a eliminação para o Bahia e afirmou que seu grupo deve diminuir nos próximos dias. Atualmente o Tricolor conta com 36 atletas no plantel.

"Quando se tem um grupo grande, com jogadores que praticamente sabem que vão sair, mas não de imediato, isso tudo causa um efeito e você está dentro desse contexto. Essas pessoas que vão sair não é que são más pessoas, não são maus profissionais, mas isso foi escolhido para diminuir a folha e também pela eliminação. Não vou dizer que a saída deles vai melhorar, mas com a saída deles e a chegada de outros que vão chegar, tende a melhorar", disse o treinador.

Quem deve sair?

Com o rejuvenescimento do elenco e a boa impressão que vários jogadores da base têm passado, é possível que alguns veteranos sejam os principais alvos da "barca de saída" do Tricolor.

Os três nomes mais certos para deixar o Tricolor nos próximos dias são os de Bruno Péres, Nenê e Jucilei.

Bruno Peres nunca agradou a torcida tricolor, e mesmo contando com a confiança de Aguirre, o ex- não convenceu dentro de campo. Já perdeu posto de titular há um bom tempo e tem perdido a vaga para Igor Vinícius e até mesmo para o meio-campista Hudson, que por vezes joga improvisado na lateral-direita.

Já Nenê e Jucilei já viveram dias melhores no São Paulo. Na época de Rogério Ceni como técnico, Jucilei era um jogador indispensável e o próprio ídolo são-paulino reconhecia a importância dele para o grupo. Porém, sua lentidão em campo, seu posicionamento muitas vezes ruim e sua falta de ritmo na marcação tiraram o prestígio do ex-jogador do .

E Nenê com 37 anos já não rende mais no mesmo nível que em outros dias e está bem próximo de sua saída.

Robert Arboleda é outro que parece próximo do fim de seu ciclo com o time do Morumbi. O zagueiro equatoriano atrai o interesse de times europeus. Como foi convocado para a , o defensor pode deixar o São Paulo logo após o torneio, que coincide com a abertura da janela de transferência europeia.