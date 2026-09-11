Em 25 de agosto de 2026, chamou atenção a notícia de que os ex-profissionais do Bayern de Munique Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernandez, junto com o grupo de investimentos LEAD/ADvantage, adquiriram 90% das ações do clube da primeira divisão portuguesa Estrela Amadora por cerca de 40 milhões de euros.

Diante dos nomes de peso entre os investidores, o verdadeiro protagonista desse negócio acabou ficando um pouco em segundo plano. O novo presidente do clube e CEO do Estrela Amadora é um muniquense de apenas 35 anos, que nos últimos dez anos se transformou em um dos funcionários mais importantes nos bastidores do Bayern de Munique e cuja saída, no verão, abriu uma lacuna na equipe por trás da equipe tão grande quanto a da ex-team manager e diretora de estratégia Kathleen Krüger, que agora é presidente da diretoria do Hamburgo.

O rosto jovial de Johannes Mösmang, esse é o nome do novo CEO do Estrela Amadora, provavelmente parece bastante familiar para muitos interessados em futebol. Sempre que o Bayern contratava um novo jogador nos últimos anos e lhe mostrava sua nova casa e local de trabalho, em algum momento Mösmang invariavelmente também aparecia na imagem.

IMAGO/Buthmann

O que Johannes Mösmang fez no Bayern de Munique?

Ele foi por muito tempo encarregado de integração, depois chefe do apoio aos jogadores e, por fim, também trabalhou no scouting. Entre suas muitas tarefas, estava buscar reforços no aeroporto, mostrar tudo a eles, ajudar em trâmites burocráticos, traduzir quando necessário e simplesmente estar ao lado deles. Com alguns jogadores que mais tarde seriam contratados, Mösmang já teria mantido contato pelo Instagram antes mesmo de os responsáveis do Bayern fazerem uma consulta oficial. O responsável pelo apoio aos jogadores como abridor de portas. É preciso imaginar Mösmang como um bom ouvinte e um talentoso sussurrador de jogadores, que entendia muito bem como o futebol atual funciona.

Agora, a antiga "faz-tudo" do Bayern (Mösmang sobre Mösmang) é presidente da diretoria de um clube da primeira divisão em Portugal e também negocia transferências de jogadores com seus antigos chefes. Isso porque, no fim de julho, Lovro Zvoranek, emprestado pelo Bayern nas últimas temporadas ao Sturm Graz e ao Grasshoppers Zurique, se transferiu para Amadora por uma taxa de 1,5 milhão de euros. Mösmang e o grupo de investidores ainda não mandavam oficialmente no subúrbio de Lisboa naquele momento, a aquisição ainda não havia sido concluída, mas eles já estariam atuando pelo menos como consultores desde o início de julho. Os alemães também já teriam participado da venda do zagueiro Otavio para o Eintracht Frankfurt por cinco milhões de euros.

O que Johannes Mösmang tem a ver com a lenda do Bayern Claudio Pizarro?

Que o intercâmbio com os muniquenses poderia seguir próximo foi algo indicado por Mösmang em sua apresentação em Amadora, no fim de agosto. O intercâmbio com o Bayern continuará, "como já aconteceu com a chegada de Lovro Zvonarek", disse Mösmang na ocasião.

Aliás, como os jornalistas portugueses registraram com satisfação, em bom português. Mösmang fala cinco idiomas fluentemente: além de suas línguas maternas, alemão e espanhol, também inglês, português e francês, além de um pouco de italiano. Abençoado quem tem pai alemão e mãe peruana e, além disso, viveu por três anos na juventude em São Paulo, no Brasil - e jogou futebol; nas categorias de base do São Paulo, Mösmang atuou como meio-campista central e lateral-direito, entre outros ao lado do ex-astro do Tottenham Lucas Moura. Mösmang não chegou ao profissional, mas o futebol ainda assim virou sua profissão.

Após voltar à Alemanha e concluir com sucesso o ensino médio, Mösmang estudou direito em Heidelberg e, paralelamente, jogou, entre outros clubes, no FC Bammental, clube de origem de Hansi Flick. Ele chegou ao Bayern por meio de um estágio, conseguido para ele na época pelo provavelmente mais famoso peruano de Munique: Claudio Pizarro, um amigo de longa data e muito próximo da família Mösmang. O mundo do futebol é pequeno.

Os investidores do Estrela Amadora já jogaram em uma liga de Kickbase

Uma das primeiras tarefas de Mösmang no Bayern de Munique foi facilitar a adaptação do português Renato Sanches em Munique. Mösmang traduzia para Sanches, o ajudava com trâmites burocráticos, jogava Playstation com ele e assim por diante. Sanches, que - essas coincidências existem - nasceu em Amadora, também não conseguiu se firmar no Bayern nem em duas tentativas; o meio-campista que um dia foi considerado um supertalento e futuro candidato à Bola de Ouro agora tem 29 anos e, depois de muitas idas e vindas, está sem clube desde este verão.

Mösmang, porém, fez carreira rapidamente no recordista. E assim, o que une naturalmente o quarteto de peso que agora assumiu o Estrela Amadora é o fato de que todos se conhecem do Bayern de Munique. Acima de tudo, porém, o que os une é que todos têm forte ligação com Mösmang. Nas redes sociais, há todo tipo de foto de Mösmang com Müller, Hummels e Hernandez. Além disso, pelo menos desde a pandemia, todos jogam em uma liga conjunta de Kickbase. Em um podcast de 2021 que vale a pena ouvir, Mösmang conta aos criadores do aplicativo de fantasy football sobre sua trajetória e o entusiasmo dele, de Hummels, Müller e companhia pelo Kickbase. Agora, os amigos do Kickbase dão um passo além: do fantasy football para a gestão real.

Por que a Liga Portugal é tão interessante para investidores?

Mas por que Portugal? As razões são óbvias: a Liga Portugal - naturalmente, sobretudo graças aos clubes mais fortes, Benfica, Sporting e Porto - não está tão longe assim das cinco principais ligas da Europa. O nível esportivo é comparável ao das ligas belga e holandesa e, de toda forma, melhor do que o da Bundesliga austríaca. No ranking de cinco anos da Uefa, a liga ocupa atualmente o sexto lugar, atrás da Ligue 1.

Além disso, há um modelo de negócios dos clubes portugueses particularmente lucrativo para investidores, já que eles sempre se entenderam como clubes formadores e vendedores. As estruturas de scouting e desenvolvimento de jogadores estão em alto nível, somando-se a isso também uma certa habilidade de negociação dos agentes portugueses. "Os dez clubes de maior sucesso fora de Benfica, Porto e Sporting geraram juntos, em dez anos, um saldo positivo de transferências de mais de 700 milhões de euros. Isso não é uma dica secreta, é o modelo de negócios do país", disse Felix Krüger, ex-braço direito de Max Eberl como coordenador esportivo no RB Leipzig e hoje presidente do clube português da quarta divisão Sintrense, recentemente ao Münchner Merkur.

Mösmang também explicou as vantagens da liga portuguesa. Há "nenhuma restrição na contratação de estrangeiros não pertencentes à UE. Isso significa: posso contratar jogadores de qualquer região do mundo". E esse parece ser o plano: Amadora deve se tornar uma plataforma de lançamento para talentos de países em desenvolvimento do futebol. Neste verão, porém, primeiro chegaram jogadores da Sérvia (o novo capitão Stefan Lekovic, 22, do Estrela Vermelha de Belgrado), Espanha (Joan Jordan, 32, do Sevilla), França (Lucas Mincarelli, 22, do Montpellier) ou Alemanha (além do já citado Zvoranek, também o emprestado do Stuttgart Jeremy Arvealo e o sul-coreano Si-Woo Yang, do Fortuna Düsseldorf II).

IMAGO/Ball Raw Images

Quem está por trás do fundo de investimento com o qual Thomas Müller, Mats Hummels e companhia compraram o Estrela Amadora?

O início de temporada foi satisfatório: nos quatro primeiros jogos da liga, ainda não houve derrota, e a equipe ocupa o nono lugar, com seis pontos. Os investidores da Alemanha também despertaram um pouco mais de interesse do público: 4.691 torcedores compareceram, em média, aos dois jogos em casa até aqui; na temporada passada, a média ainda era de 3.353. Em comparação com a Alemanha, isso naturalmente soa até engraçado; no Bayern, às vezes mais espectadores se interessam pelos treinos abertos ao público, ainda mais porque o Estadio Jose Gomes tem apenas 9.288 lugares. Mas, em Portugal, pouco menos de 5 mil torcedores já bastam para ocupar o nono lugar em público. Ainda assim, Mösmang vê um potencial muito maior. Na apresentação, ele anunciou que se queria investir em infraestrutura. Isso inclui estádio e centro de treinamento, mas também áreas como scouting, academia de base, dados e IA.

Interessante, nesse contexto, é em quais empresas o fundo de investimento alemão LEAD e seu braço esportivo ADvantage, que concluiu a aquisição, investem além disso. Amadora é o primeiro clube de futebol no portfólio. Até aqui, os investimentos eram feitos principalmente em empresas de tecnologia esportiva. Os financiadores por trás da LEAD, aliás, vêm do entorno da família Dassler, ou seja, da família fundadora da Adidas.

Mais um motivo para não subestimar o projeto. Claro, o clube provavelmente não conseguirá alcançar esportivamente Benfica, Sporting e Porto, os três grandes do futebol português, mas as posições logo atrás deles não estão cimentadas. Como no momento cinco clubes portugueses podem disputar competições internacionais, há certamente espaço para um clube de investidores com ambição.

Getty Images

O que Thomas Müller e Mats Hummels devem fazer no Estrela Amadora?

Como um azarão conduzido de maneira estrategicamente inteligente pode subir rápido foi algo que o Como 1907 provou nos últimos anos na Itália. Quando foi comprado em 2019 com dinheiro da Indonésia por um fundo britânico, o clube até jogava a quarta divisão. Depois de três acessos e das entradas dos ex-profissionais Cesc Fabregas, hoje também técnico do Como cobiçado por meia Europa, e Thierry Henry, o Como agora celebrou sua estreia na Champions League contra o RB Leipzig.

Em comparação com o Como, isso parece um clube de investidores à moda antiga; celebridades de Hollywood ainda não deram as caras no clube dos energéticos e o RB certamente também não é visto exatamente como atração turística. E, enquanto o RB Leipzig foi fundado principalmente para promover um produto, o Como 1907 quer criar uma marca própria - e vendê-la. Até aqui com bastante sucesso. E, naturalmente, no RB tampouco são ex-estrelas mundiais do futebol que dão as cartas, muito menos com participação acionária no clube.

No Amadora, Müller, Hummels, Sommer e Hernandez também devem ser envolvidos nas operações.

"Queremos especialistas em todas as áreas. Yann é responsável pelos goleiros, Mats pela defesa e Thomas pelo ataque. Eles ajudam principalmente na avaliação dos jogadores e de potenciais reforços", disse Mösmang à Bayerischen Rundfunk. Os investidores devem dizer "se são a favor ou contra uma contratação. Naturalmente, eles também ajudam em termos de rede de contatos e imagem externa. Eles também participam das conversas com jogadores. Para eles, é um primeiro nível para realmente poderem se testar na gestão."

Hummels confirma isso. O investimento é um passo importante "para descobrir qual será, no futuro, o trabalho certo para mim no futebol", disse ele à Spiegel.

E também entre os torcedores, o modelo parece ser mais o Como do que o Leipzig. "Não vou convencer nenhum português que seja torcedor de Sporting, Benfica ou Porto. Mas acredito que posso convencer muitas pessoas fora de Portugal a se tornarem torcedoras do Estrela", diz Mösmang.

O Estrela Amadora já ganhou algum título?

Tornar-se o segundo clube preferido dos torcedores é algo que alguns clubes vêm perseguindo recentemente. Porque é assim: o público adora histórias de ascensão, e isso não é novidade desde as redes sociais, mas os mecanismos dessas plataformas certamente reforçaram esse fenômeno. Se um clube antes bastante desconhecido de Portugal de repente começar a causar sensação, essa é a esperança, de repente se abririam possibilidades completamente novas. É o fenômeno Bodö/Glimt.

Assim como com o primeiro adversário do Bayern na Champions League nesta temporada, não faz tanto tempo que o Amadora tinha problemas financeiros. Em 2010, o time chegou a ser totalmente retirado das competições; após uma fusão com um clube da terceira divisão em 2020, o clube voltou a receber o antigo nome. Por isso, o clube ainda não conquistou um título oficial. E até mesmo o clube predecessor com o mesmo nome tem em seu palmarés apenas uma conquista da Copa de Portugal em 1989/990. Muito espaço para crescer.