Quem avança? Veja o que está em jogo na última rodada da Copa do Nordeste

Algumas torcidas terão que ficar de olho em mais de um jogo ao mesmo tempo

A Copa do Nordeste 2021 chega à última rodada da primeira fase com dez times brigando por cinco vagas nas quartas de final. Tirando Ceará, Fortaleza e CRB - que já estão classificados - e Santa Cruz, Sport e Botafogo-PB, que não têm mais chances de de avançar para a próxima fase, todos os outros times da competição seguem na disputa para o mata-mata.

Com exceção do duelo entre Santa Cruz e Botafogo, todas as outras sete partidas valem a classificação. Bahia, Vitória e Sampaio Corrêa aparecem como grandes favoritos a ficar com a vaga por conta da posição que ocupam na tabela e os confrontos que terão pela frente. Altos e 4 de Julho têm, por sua vez, a missão de classificar um time de Piauí para as quartas de final da competição, feito que não ocorre desde 2017.

CSA, ABC, Treze, Confiança e Salgueiro precisam de uma combinação de resultados para seguirem vivos no Nordestão. Abaixo, confira o que vale cada jogo e o que cada time precisa para chegar ao jogos de ida e volta do torneio.

4 de Julho x Vitória

Os donos da casa têm a difícil tarefa de vencer um embalado Vitória. Com 7 pontos na competição, o time piauiense só consegue a classificação na sua primeira participação no torneio caso vença os baianos e Treze, Confiança e Sampaio Corrêa percam. Ainda assim, o alvirrubro precisa tirar uma diferença de três gols de saldo em relação ao time maranhense para se classificar.

Com um tarefa bem menos complexa, o rubro negro baiano entra em campo dependendo só de si e podendo se classificar mesmo sem vencer a partida contra os piauienses.

Bahia x ABC

Na terceira colocação do Grupo A, o Bahia se classifica caso vença o time natalense. Um empate também serve para o tricolor, mas nesse caso o Esquadrão ficaria dependendo de um triunfo do Sport contra o Treze.

Do lado potiguar, a meta é conseguir a vitória fora de casa somando o máximo de gols possível, pois sua briga direta é com CSA que tem o mesmo número de pontos, mas está à frente no número de gols marcados. Em caso de empate, o ABC tem que torcer para uma derrota do alagoanos.

Ceará x Salgueiro

Partida de interesse único dos pernambucanos. Para conseguir chegar ao mata-mata, o Carcará tem a mais difícil das missões dos times que ainda brigam no certame. Além de vencer fora de casa o melhor time do campeonato, os sertanejos precisam torcer por derrotas de Altos, CSA e ABC.

Confiança x Fortaleza

Para passar de fase, o Dragão precisa vencer o já classificado Fortaleza dentro de casa, além de torcer pelos tropeços de Bahia, Sampaio Correa e Treze.

Treze x Sport

Partida onde os paraibanos terão uma missão bem complicada. Nem tanto pelo adversário que já está eliminado, mas pela combinação de resultados necessária. O time comandado por Marcelinho Paraíba não pode empatar e ainda terá que torcer para derrotas de Bahia e Sampaio Corrêa.

Sampaio Corrêa x CSA

Promessa de ser o jogo mais interessante da rodada, pois os dois times ainda têm grandes chances de classificação. Uma vitória simples garante o acesso à próxima fase para as duas equipes. Em caso de empate, os maranhenses terão que contar com as derrotas de Treze e Confiança. Já azulinos precisam fazer um bom saldo de gols, pois o ABC está em sua cola.

CRB x Altos

Classificado, o CRB recebe um Altos que busca avançar na competição a todo custo. Para isso, precisa derrotar os donos da casa e fazer um bom saldo de gols, pois está negativo no momento. Em caso de empate, será necessário torcer para as derrotas de Salgueiro, ABC e CSA.