Queiroz, técnico da Colômbia, define quartas como "finais antecipadas" da Copa América

Português analisa o adversário colombiano e afirma: "favoritismo chileno não me preocupa"

A enfrentará o na noite desta sexta-feira (27), em um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da . De um lado, os cafeteros chegam com a única campanha 100% da competição, enquanto do outro, a La Roja quer defender o título.

Em entrevista coletiva nesta quinta, o técnico da Colômbia, Carlos Queiroz, destacou os fatores que fazem a partida ser encarada como uma decisão adiantada.

"Quartas de finais são finais antecipadas, pela emoção, pela técnica, pela qualidade dos jogadores, pelo que seja. Todos os jogos são finais antecipadas nas quartas de final. Pelo ponto de vista emocional e pelas tensões. Este é um jogo diferente também", disse.

O português não se mostrou preocupado com o favoritismo chileno e priorizou o desempenho colombiano. "(Chilenos) São os favoritos para ganhar a Copa América também, como , e . Eles são os que têm os títulos. Por isso não é necessário dizer nada mais. Eles tem bons jogadores, uma boa atitude. Mas ninguém me preocupa", analisou.



(Foto: Getty Images)

Pela primeira vez comandando uma equipe sul-americana, Queiroz se mostrou surpreso com a regra da competição e apostou em um jogo intenso na Arena .

"Sob o ponto de vista do regulamento, depois do final do jogo vamos para o pênalti direto, sem prorrogação. É uma coisa nova para nós. Uma surpresa para nós. Então quando se sabe que tem que decidir tudo em 90 minutos a partida sobe de intensidade", afirmou.

"Mas isso é o que queremos. Por isso estamos aqui, para ver e aproveitar grandes jogos de futebol", finalizou.

Colômbia e Chile se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena Corinthians.