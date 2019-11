Queda do muro de Berlim: Bundesliga lembra aniversário com homenagem emocionante

Em 9 de novembro de 1989, caia o muro; exatos 30 anos depois, Hertha e RB Leipzig se enfrentaram em Berlim em comemoração a data

Em comemoração aos 30 anos da queda do Muro de Berlim, Hertha Berlin e protagonizaram uma cena forte neste sábado antes da bola rolar.

Antes do jogo começar, as duas equipes aqueceram de lados oportos do gramado do Olympistadion, em Berlim, separadas por um muro. Nele, estava escrito: "Juntos contra muros. Juntos por Belim". O muro foi derrubado quando as duas equipes entraram no gramado.

Today we play without walls, without borders.



We play together for a unified Berlin and Germany 💪#BSCRBL #hahohe #Mauerfall30 pic.twitter.com/iUVzGI2hPC — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) November 9, 2019

Veja mais imagens do "muro" no Olympistadion:

Another wall in the middle of the pitch before Hertha Berlin v Leipzig . I think this one is definitely coming down before kickoff. Our ⁦@Journalism_UoN⁩ sports students are covering the game. @germanembassy pic.twitter.com/CoDYB2FswU — Adrian Warner (@adrian_warner) November 9, 2019

Today marks 30 years since the fall of the Berlin Wall.



Hertha BSC are celebrating the anniversary in style 💙🐻 #Mauerfall30 #BerlinWall30 pic.twitter.com/hthOYU3WJm — English (@Bundesliga_EN) November 9, 2019

"Separação" ainda é vista no futebol

Se a ainda fosse dividida, está partida não poderia acontecer, já que Leipzig ficava na Alemanha Oriental e o Hertha é de uma região ocidental de Berlm.

No futebol, o lado ocidental da Alemanha é tradicionalmente mais forte do que o lado oriental. E o RB Leipzig tenta quebrar essa hegemonia. Durante os 29 anos de Bundelisga após a unificação das duas Alemanhas, apenas seis clubes do lado oriental disputaram o torneio, e nenhum foi campeã.

Essa diferença se dá pela economia, que desde aquela época é muito mais favorável ao lado ocidental. O RB Leipzig consegue fugir desta lógica graças ao investimento pesado da Red Bull no clube, que hoje disputa inclusive a Liga dos Campeões.

Na de 2018, essa mesma diferença foi vista no elenco do time. Toni Kroos era o único jogador nascido no oriente a representar o país na .