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A seleção da Argélia sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 para o Togo, que jogou em casa. Os donos da casa tiveram clara superioridade na partida, aproveitaram suas chances e transformaram o domínio em três gols, enquanto os argelinos não conseguiram balançar a rede em nenhum momento do jogo.

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O Togo começou a partida pressionando e ameaçou o gol da Argélia aos seis minutos, quando Kennedy Boateng subiu para um cruzamento de Fad Sana, mas a cabeçada passou por cima do travessão. Os donos da casa seguiram tentando, enquanto a seleção argelina precisava lidar com o ímpeto ofensivo do adversário, que conquistou um escanteio logo no primeiro minuto. Depois, Fad Sana tentou marcar com um chute de longe aos nove minutos, mas a bola saiu longe do gol.

Aos 18 minutos, o Togo transformou o bom início em gol, quando Thibault Klidjé balançou a rede com um chute de dentro da área, após passe de Djené Dakonam, dando vantagem à sua seleção e colocando a Argélia sob pressão logo cedo. A seleção argelina tentou responder, e Yassine Titraoui quase empatou aos 21 minutos, com um chute de fora da área que passou ao lado da trave.

O Togo esteve perto de ampliar aos 25 minutos, quando Klidjé subiu para o cruzamento de Fad Sana e cabeceou de perto, mas a bola passou ao lado do gol. Em seguida, a partida foi interrompida por alguns instantes para a parada de hidratação. Na volta, os donos da casa continuaram atacando e conseguiram ampliar o placar aos 32 minutos.

O segundo gol também saiu dos pés de Klidjé, que aproveitou cruzamento de Fad Sana e finalizou de pé direito de dentro da pequena área, marcando seu segundo gol na partida. A seleção argelina não conseguiu diminuir, apesar das tentativas, e Ahmed Touba desperdiçou uma chance aos 37 minutos, ao subir para um cruzamento de Abderrahmane Rebbah após escanteio, mas a cabeçada passou por cima do gol e longe da trave esquerda.

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Aos 38 minutos, o Togo desferiu o terceiro golpe no adversário: Kennedy Boateng marcou de cabeça, de perto, aproveitando cruzamento de Pierre Nadjombe em bola parada, e fez 3 a 0. Kévin Denkey tentou ampliar aos três minutos de acréscimo, mas o goleiro argelino Melvin Mastil defendeu o chute. Saâdi Radouani recebeu cartão amarelo aos dois minutos de acréscimo, antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo com o Togo vencendo por 3 a 0.

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No início do segundo tempo, a seleção argelina fez três substituições de uma só vez, colocando Amine Gouiri, Adil Boulbina e Souhaib Nair nos lugares de Monsef Bakrar, Abderrahmane Rebbah e Saâdi Radouani, na tentativa de mudar a cara do time e voltar para o jogo. As mudanças, porém, não resultaram em gol, apesar de algumas tentativas, com destaque para o chute de Thibault Klidjé bloqueado pela defesa aos 49 minutos. Amine Gouiri sofreu uma lesão que paralisou o jogo aos 51 minutos.

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Aos 60 minutos, a seleção argelina fez sua quarta substituição, com a entrada de Mohamed Amine Amoura no lugar de Fares Ghedjemis. Depois, o técnico do Togo colocou Kodjo Laba na vaga de Kévin Denkey aos 75 minutos. Entre essas mudanças, os donos da casa continuaram ameaçando o gol da Argélia: Djené Dakonam quase marcou o quarto gol aos 67 minutos, mas seu chute de fora da área parou no goleiro Mastil. Kodjo Laba também desperdiçou outra chance aos 80 minutos, quando o goleiro defendeu sua finalização de dentro da pequena área.

Os minutos finais tiveram sucessivas investidas argelinas em busca do gol de honra. Malcolm Barcola defendeu o chute de Mohamed Amine Amoura de fora da área aos 87 minutos e, aos 88, salvou novamente seu gol em finalização de Himad Abdelli, que chutou pelo lado esquerdo da pequena área. Aos 89 minutos, um chute de Amoura parou na defesa, e Adil Boulbina ainda desperdiçou outra chance após escanteio. A partida terminou com vitória do Togo por 3 a 0, sem sofrer gols até o apito final, aos seis minutos de acréscimo.

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Com o resultado, a Argélia se manteve na liderança do Grupo I, com 7 pontos, um à frente do Togo, segundo colocado com 6 pontos. A Zâmbia ocupa o terceiro lugar, com 5 pontos, e o Burundi está em quarto, com 3 pontos. Cada seleção ainda tem dois jogos pela frente nas Eliminatórias, e os dois primeiros colocados se classificam para a fase final. Isso significa que Argélia e Togo ainda não garantiram a vaga e que a disputa pelas duas vagas continua aberta para as quatro seleções.

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