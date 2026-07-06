Quebrou o recorde histórico... A Espanha alcança um feito inédito na Copa do Mundo

A seleção espanhola continuou a fazer história com tranquilidade, alcançando um recorde defensivo sem precedentes na Copa do Mundo, confirmando que sua força não se limita à posse de bola, à criação de chances e aos gols, mas se estende a uma solidez excepcional na defesa.
A seleção espanhola chegou a 600 minutos consecutivos sem sofrer nenhum gol nas fases finais da Copa do Mundo, durante o confronto contra a Portugal nas oitavas de final, na noite de segunda-feira, alcançando a maior sequência sem sofrer gols na história do torneio, de acordo com as estatísticas do Mr. Ship.
Com esse número, a seleção espanhola assumiu sozinha o recorde mundial, superando a marca da Suíça, que manteve o gol invicto por 557 minutos, e da Itália, que chegou a 550 minutos.
A última vez que a “La Roja” sofreu gols em uma Copa do Mundo foi na derrota para o Japão, em 1º de dezembro de 2022, no Catar, na fase de grupos, por 2 a 1.
A seleção espanhola venceu a Portugal esta noite, garantindo a classificação dos companheiros de Lamine Yamal para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, marcado para esta manhã de terça-feira.