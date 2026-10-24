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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Quebrar o recorde do Real e evocar a era Guardiola: o Barcelona vai escrever história pela porta do Clássico?

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

O Barcelona busca um recorde que ninguém alcançou na história de La Liga

O Barcelona está diante da oportunidade de escrever um capítulo inédito na história do Campeonato Espanhol, quando receber o Real Madrid, já que o time catalão busca conquistar sua décima vitória consecutiva desde o início da temporada, em um feito que nenhuma equipe jamais alcançou na história da competição.

O Barcelona havia se tornado apenas o segundo time a vencer suas nove primeiras partidas em uma única temporada de LaLiga, depois do Real Madrid, que realizou o mesmo feito na temporada 1968-1969.

Porém, de acordo com estatísticas da "Opta", chegar à décima vitória dará ao elenco do Barça um novo número histórico, já que todas as equipes falharam em conquistar esse início perfeito ao longo de toda a história do torneio.

E as ambições do Barcelona não se limitam a quebrar o recorde, mas se estendem a recuperar sua superioridade sobre o rival em seu feudo, em um cenário que traz à memória a era do técnico Pep Guardiola, a última vez em que o time conquistou 3 vitórias consecutivas em casa diante do Real Madrid no campeonato.

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25 de out. de 2026

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O Barcelona venceu as duas últimas partidas que disputou em seu estádio diante do time merengue em LaLiga, e está a uma vitória de repetir um feito que só foi alcançado uma única vez durante o século XXI, entre os anos de 2008 e 2010, quando Guardiola comandava a equipe.

Mas a missão dos donos da casa não será fácil diante do Real Madrid, que recuperou boa parte de sua força em suas visitas recentes ao estádio do Barcelona.

O time merengue conquistou 3 vitórias nas últimas 6 partidas fora de casa diante do Barça no campeonato, o mesmo número de vitórias que registrou ao longo de suas 16 visitas anteriores ao estádio Camp Nou, que terminaram com três vitórias, seis empates e sete derrotas.

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