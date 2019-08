"Quebrar Messi", "filho da p***" - reforço do Barça pede desculpas por tweets antigos

O retrospecto de Firpo nas redes sociais foi rapidamente levantada após contratação; jogador pede desculpas a Messi por mensagens ofensivas

Novo reforço do , Junior Firpo foi questionado a respeito dos tweets depreciativos que fez sobre Lionel Messi, em 2012. Com apenas 15 anos na época, Firpo admitiu ter dito "coisas feias" sobre a estrela argentina, mas acredita que Messi não está preocupado com isso.

Na época, Firpo disse que poderia "quebrar as duas pernas de Lionel Messi" com "um chute" e chamou o argentino de "filho da p***"”, além de outras coisas.

Desde a assinatura com o Real Betis por 18 milhões de euros, Firpo, agora com 23 anos, cruzou regularmente o caminho de Messi em . O jogador aproveitou a ocasião para ressaltar que não há intriga entre ambos. "Eu o vejo todos os dias no vestiário", disse em entrevista à SPORT.

"Eu sei que você está perguntando isso por causa dos velhos tweets que eu fiz, mas isso é no passado e nós apagamos isso. Eu não acho que ele soubesse. Eu era uma criança que veio por meio do Betis e eu não acho que Messi vai se importar com isso”, disse.



(Foto: Barcelona TV)

Firpo afirmou que seguirá usando o Twitter, apesar de mensagens antigas terem voltado para assombrá-lo em pleno Camp Nou. O lateral esquerdo declarou que os velhos tweets foram feitos de momento, e felizmente se desculpou em entrevista ao Mundo Deportivo.

"É algo que não me importo e que eu posso explicar sem problemas. “São coisas que foram feitas aos 15 anos quando ninguém conhece você e quando você não consegue pensar que isso terá um impacto anos depois. Eu tenho que me desculpar e faço isso humildemente e sem problemas”, disse.

O lateral assistiu a estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o de Bilbao do banco de reservas. Agora, Firpo espera fazer realizar o primeiro jogo com o time da Catalunha diante do Betis, no domingo próximo domingo (25).