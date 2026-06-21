Os estúdios dos canais “beIN Sports” do Catar foram palco de um acalorado debate analítico entre o lendário jogador egípcio Mohamed Abu Treika, e o astro holandês Ruud Kluivert, após a vitória esmagadora da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 na Copa do Mundo de 2026. Os dois analistas trocaram pontos de vista divergentes sobre a capacidade dos “Moinhos” de enfrentar as grandes seleções, em um debate que revelou um excesso de confiança holandesa e advertências realistas do lado egípcio.

Abu Treika, em sua análise, apontou que o nível apresentado pela seleção holandesa até o momento não é suficiente para enfrentar as grandes seleções, alertando para uma fragilidade defensiva evidente que pode custar caro aos “Moinhos” nas próximas fases.

Abu Treika disse: “O nível que a seleção holandesa tem mostrado até agora... Se enfrentar o Brasil ou o Marrocos na próxima fase, vai perder para ambos, porque tem grandes problemas defensivos”.

O “Mágico Egípcio” acrescentou: “É verdade que eles jogaram contra a Tunísia (ainda não jogaram) e a Argélia (os Verdes venceram por 1 a 0 em um amistoso), mas o Marrocos é diferente das seleções árabes que a Holanda enfrentou”, em uma clara referência ao fato de que o nível dos Leões do Atlas supera em muito o que a Holanda enfrentou em seus últimos amistosos.

Mas Huit, a lenda holandesa, não aceitou essa análise e respondeu com clara confiança: “Não, não... Não tememos ninguém”, em uma mensagem de desafio explícita a todos os adversários.

Em uma tentativa de provocar Koolit e provar seu ponto de vista, Abu Treika disse em tom sarcástico: “Espero, então, que vocês enfrentem o Marrocos”, em alusão ao seu desejo de ver a Holanda passar por um verdadeiro teste diante de uma seleção forte como os Leões do Atlas.

Mas Kooliet não recuou; pelo contrário, elevou o nível do desafio, dizendo com absoluta confiança: “Que venha o Marrocos... Estamos esperando por eles”, em uma frase que incendiou as redes sociais.