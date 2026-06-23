“Que vá embora se quiser!”... Pérez rejeita a “chantagem” de Vinícius e aponta três alternativas de peso

A crise em torno da renovação do contrato de Vinícius Júnior com o Real Madrid chegou a um ponto decisivo, após as declarações do presidente do clube, Florentino Pérez, que abriram as portas para a saída do astro brasileiro, ao afirmar que se recusa a atender a exigências financeiras que ultrapassem o teto salarial aprovado, enquanto reportagens revelaram um plano alternativo que tem como alvo três atacantes de nível mundial.

O jornal espanhol “Sport” informou que Pérez deu um passo atrás nas negociações de renovação, afirmando: “Se ele não quiser ficar em Madri e quiser assinar com outro clube, estará livre para fazê-lo. Não vou forçar ninguém. O dinheiro não é o mais importante e nunca foi”, em uma mensagem clara que reflete sua adesão à disciplina financeira, apesar da importância do jogador.

Em contrapartida, Vinícius vem repetindo há um ano e meio: “Quero ficar no Real Madrid pelo resto da minha vida e não tenho pressa em renovar”, mas suas exigências financeiras colidem com a política de Pérez, que teme criar um precedente perigoso em um time repleto de estrelas de alto nível que poderiam exigir condições semelhantes.

O jornal acrescentou que Pérez anunciou, desde sua reeleição como presidente do clube, sua disposição de apresentar “a maior oferta da história do clube a um jogador, de cerca de 150 milhões de euros”, mas prefere direcionar esse montante para uma contratação estratégica, em vez de atender às exigências do brasileiro, que ameaçam o equilíbrio financeiro.

O presidente do Real Madrid definiu três alvos principais como possíveis substitutos: o francês Oulissi, do Bayern de Munique; o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid; e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, com disposição para aumentar a oferta pelo atacante bávaro após a Copa do Mundo, desde que o jogador tome a iniciativa de solicitar negociações sobre sua transferência.

As reportagens confirmaram que o Real Madrid não descartou nenhuma das três opções, indicando a seriedade do plano alternativo que visa encontrar um atacante capaz de “apagar a memória de Vinícius” e fazer a diferença, mantendo a disciplina financeira, que é uma linha vermelha para Pérez.

A crise aponta para uma verdadeira encruzilhada entre as duas partes, já que as declarações amigáveis trocadas contrastam com a realidade das negociações paralisadas, em um momento em que Pérez parece disposto a seguir em frente com seu plano alternativo caso o brasileiro não recue em suas exigências financeiras excepcionais.